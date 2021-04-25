بمشاركة المحمدي.. فيلا يأبى السقوط ويقتنص تعادلا متأخرا أمام وست بروميتش

الأحد، 25 أبريل 2021 - 22:10

كتب : FilGoal

وست بروميتش ألبيون - أستون فيلا

اقتنص أستون فيلا تعادلا متأخرا أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 2-2 اليوم الأحد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أنور الغازي مبكرا للمضيف من ركلة جزاء في الدقيقة 9 قبل أن يعادل ماتيو بيريرا النتيجة من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 23.

وسجل مباي نداي هدف انتصار ألبيون في الدقيقة 47.

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لكن البديل كينان ديفيس أحرز هدفا متأخرا في الدقيقة 92 لينتزع نقطة لفريق أستون فيلا.

هدف هو الأول في مسيرة ديفيس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته رقم 29 في البطولة.

وشارك أحمد المحمدي أساسيا مع فريق فيلا الذي استمر في المركز 11 في الدوري ورصيده 45 نقطة.

بينما رفع ألبيون رصيده إلى 25 نقطة وظل في المرتبة 19.

ويحل فيلا ضيفا على إيفرتون يوم السبت بينما يستضيف ألبيون فريق ولفرهامبتون في 3 مايو.

أستون فيلا وست بروميتش ألبيون أحمد المحمدي
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