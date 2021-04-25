سولشاير: لا أعلم شيئا عن احتجاج جماهير يونايتد قبل مباراة ليفربول

لم يكن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يعلم بنية جماهير فريقه في تنظيم احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي قبل مباراة ليفربول المقبلة في الدوري.

وقال سولشاير عقب مواجهة ليدز يونايد: "لا أعلم بذلك ولا أعتقد أن أحدا من اللاعبين يعلم ذلك أيضا، كنا نركز فقط على مباراة ليدز".

وأضاف "بالطبع كان أسبوعا صعبا لكن الاستعدادات لهذه المباراة كانت جيدة حقا وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أمام ليدز الذي له أسلوب لعب فريد".

وواصل "أنا سعيد حقا بتركيز اللاعبين ورغبتهم في إنهاء الموسم بقوة سواء في الدوري أو الدوري الأوروبي".

وأكمل "المباراة النهائية للدوري الأوروبي الموسم الماضي لا تزال عاقلة في أذهانهم وقلبوهم".

وأتم تصريحاته "نحن نركز بشدة على تقديم أداء جيد أمام روما ثم مواجهة ليفربول، ولذلك لا داعي للقلق على الإطلاق".

ونظمت جماهير مانشستر يونايتد احتجاجا أمام ملعب أولد ترافورد الخاص بالنادي أمس السبت، للمطالبة برحيل ملاك النادي بسبب رغبتهم في المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي قبل التراجع عن هذه الفكرة.

وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع ليدز يونايتد في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام روما الإيطالي.

ثم يستقبل ليفربول في كلاسيكو الكرة الإنجليزية يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.