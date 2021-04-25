إسماعيل يوسف: ساسي وافق على تمديد عقده بمبلغ أقل معنا.. وأين مخالفات المجلس السابق؟

استنكر إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة السابق في الزمالك اتهام المجلس السابق للنادي بمخالفات مالية، مشيرا إلى ثقته في براءة المجلس.

وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس:"لو هناك مخالفات فلتظهر، ما قيل إن النادي كان يرسل مالا لشخص خارج مصر غير صحيح".

وأضاف "لست قلقا من تقرير المخالفات، لو ما قيل صحيحا فليخرج للعلن، أثق في نفسي وفي مجلس الإدارة".

واسترجع يوسف توقيع عبد الله السعيد نجم بيراميدز على عقد انتقاله للفريق في 2018 بالقول:"حصل على 40 مليون جنيه ليوقع على العقد، بعد ذلك كان راتبه السنوي 3 ملايين".

لأول مرة.. إسماعيل يوسف يروي كواليس تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد وحقيقة مفاوضات أحمد فتحي#أقر_وأعترف#ONTime_Sports pic.twitter.com/Ge3zwGthvX — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 25, 2021

وأردف "ما حدث أن شخصا ذهب له لمنزله وأقنعه بالذهاب للمران في الأهلي. عبد الله رد المال كاملا للزمالك بعد شهرين وأعطيناه العقد".

وعن أحمد فتحي، أوضح يوسف "كانت المفاوضات هاتفية، طلب مهلة 48 ساعة ليرد، ولم يتحدث معنا بعد ذلك".

في نوفمبر الماضي أوقف مجلس إدارة الزمالك وتم تعيين مجلس آخر من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وفي 2018 كان السعيد قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للفريق لكنه تراجع ليرحل بعد ذلك عن الأهلي وينتقل للأهلي السعودي.

ويلعب في بيراميدز منذ يناير 2019.

أما فتحي ففضل الاستمرار في الأهلي حتى رحل إلى بيراميدز في نوفمبر الماضي.

وفي المقابل، كشف يوسف أن فرجاني ساسي نجم الفريق كان موافقا على تمديد عقده براتب أقل مما يتقاضاه الآن.

وصرح يوسف "اتفقنا مع ساسي على التجديد برقم أقل من الذي يتقاضاه الآن، وكان موافقا".

وأضاف "لابد أن يستمر ساسي مع الزمالك بأي ثمن".

ولا يزال الزمالك يحاول إقناع ساسي بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

إسماعيل يوسف: أتمنى استمرار فرجاني ساسي مع الزمالك بأي رقم لما يمثله من إضافة فنية واستثمار للنادي#أقر_وأعترف#ONTime_Sports pic.twitter.com/dXnwbeShTv — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 25, 2021

وصرح مهند عون وكيل النجم التونسي أن اللاعب لديه مستحقات 7 أشهر لدى النادي. (التفاصيل)

ويلعب ساسي للزمالك منذ رحل عن النصر السعودي في 2018.

توج مع الفريق بأربعة ألقاب.