وكيله لـ في الجول: ساسي ملتزم ومرحب بالاستمرار رغم تأخر مستحقات 7 أشهر.. وهذا سؤالي لإدارة الزمالك

السبت، 24 أبريل 2021 - 21:34

كتب : فادي أشرف

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي القاتل في الإسماعيلي

كشف مهند عون، وكيل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عن عدم تلقي اللاعب لراتبه منذ 7 أشهر، مشددا على التزامه وترحيبه بالاستمرار مع الزمالك رغم ذلك.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

إلا أن عون، وجه سؤالا لإدارة الزمالك عبر FilGoal.com قائلا: "كيف ترغب إدارة الزمالك في تجديد عقد ساسي، واللاعب في الأساس لم يحصل على باقي مقدم عقده عن الموسم الحالي، ومستحقاته الشهرية في الفترة الماضية والمتأخرة لـ 7 أشهر".

وقال عون لـ FilGoal.com: "حزين من إدارة الزمالك بسبب عدم سداد مستحقات ساسي المتأخرة حتى الآن، ساسي لم يحصل على مستحقاته منذ 7 أشهر".

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وأردف "ساسي حصل على أكثر من وعد بسداد المستحقات، آخرها عندما كان الفريق في تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "ساسي ملتزم للغاية، ولا يثير أي مشاكل، رغم تأخر صرف مستحقاته".

واستدرك "غضب اللاعب من مسؤولي الزمالك لن يؤثر على أدائه في مباريات الدوري والكأس، لأنه لاعب محترف يفصل بين الأمور الخارجية وبين عمله داخل الملعب".

وتسائل "كيف ترغب إدارة الزمالك في تجديد عقد ساسي، واللاعب في الأساس لم يحصل على باقي مقدم عقده عن الموسم الحالي، ومستحقاته الشهرية في الفترة الماضية والمتأخرة لـ 7 أشهر".

وأتم "ساسي يرحب بالاستمرار في الزمالك وتجديد عقده، بشرط حسم ملف المستحقات المتأخرة. تلقيت رسائل هجوم من بعض جماهير الزمالك، تطالبني بحسم الملف".

ولا يزال الزمالك يسعى لتجديد عقد ساسي، حيث ينتهي عقد اللاعب الدولي التونسي في نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ 29 عاما انضم للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

وحصد ساسي العديد من الألقاب مع الزمالك، على رأسها الكونفدرالية الإفريقية ولقب السوبر الإفريقي.

فرجاني ساسي الزمالك مهند عون
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