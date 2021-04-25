تياجو: علينا تحليل ما حدث أمام نيوكاسل قبل مواجهة يونايتد الصعبة

الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

جو ويلوك يسجل هدفا في ليفربول

يعلم تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول أن فريقه عليه تحليل الأداء الذي قدمه أمام نيوكاسل يونايتد قبل المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

وتقدم محمد صلاح لليفربول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل جو ويلوك هدف التعادل للضيوف في اللحظات الأخيرة، ردا على العديد من الفرص المهدرة التي تسابق نجوم الريدز في إهدارها.

وقال تياجو في تصريحات لموقع ناديه: "كانت أمامنا فرصة كبيرة للارتقاء إلى المركز الرابع. كنا نتمنى تحقيق الفوز على نيوكاسل وتعادل تشيلسي مع وست هام يونايتد أو فوز أحدهما على الآخر".

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تشيلسي انتصر على وست هام وانفرد بالمركز الرابع برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثالث، فيما احتل المطارق المركز الخامس برصيد 55 نقطة، مقابل 54 نقطة لليفربول السادس.

وأضاف الدولي الإسباني "لكي تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فعليك أن تستحق ذلك".

ويتوجه فريق ليفربول الأحد المقبل إلى أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة أخرى مهمة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضح "جميع المباريات تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنا. لقد كانت أمامنا فرصة جيدة لبلوغ المركز الرابع، ولكننا لم نستغلها".

وأتم "الآن علينا أن نرتاح قليلًا وأن نحلل ما حدث في مباراة نيوكاسل قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرنا الأسبوع القادم ضد يونايتد".

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