كرة يد – إبراهيم المصري لـ في الجول: تحليلي ظهر سلبيا قبل نهائي الكأس

الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:00

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم المصري - مونديال اليد

كشف إبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي لكرة اليد عن سلبية عينته لفيروس كورونا قبل نهائي كأس مصر.

الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 26-23 وحسم لقب كأس مصر لكرة اليد.

وقال إبراهيم المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "شعرت ببعض الإجهاد بعد مباراة الدوري الفاصلة أمام الزمالك، وقمت بعزل نفسي بشكل احتياطي".

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وأضاف "أجريت تحليل رابيد تيست قبل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر، والنتيجة جاءت سلبية، وبناء عليه شاركت في المباراة".

المصري أتبع "لو كانت نتيجة رابيد تيست إيجابية لما كنت توجهت إلى الصالة. سلامة زملائي في الأهلي والزمالك تهمني".

وأتم "توجهت من منزلي إلى الصالة، ووصلت أثناء عملية الإحماء مباشرة قبل اللقاء".

كان حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد في الزمالك قد صرح بأن الفريق لم يرد افتعال مشاكل وقرر خوض المباراة رغم الشك في احتمالية إصابة إبراهيم المصري بفيروس كورونا. (طالع تصريحات عبد الباري من هنا)

كرة يد الزمالك الأهلي إبراهيم المصري
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