كرة يد - الزمالك: الفريق لم يكن موفقا في نهائي الكأس.. وعلامة استفهام على مشاركة المصري

يرى حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد لفريق الزمالك أن فريقه لم يكن موفقا أمام الأهلي في نهائي الكأس، وتعجب من مشاركة إبراهيم المصري رغم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الكأس بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-23 في مباراة مثيرة.

وقال عبد الباري عبر قناة الزمالك: "أشكر لاعبي الزمالك على أداء الموسم بالكامل، نهائي الكأس كان له ظروف خاصة وفريقنا أبطال".

وتابع "لعبنا مباراة قوية أمام هيليوبوليس في نصف النهائي وخضنا حوالي 5 مباريات في 8 أيام".

وكشف عبد الباري"شاركنا أمام الأهلي ولدينا مصابين مثل محمد رمضان هتلر وحسن قداح بالإضافة للعب أحمد حسام ومصطفى خليل ووسام سامي مصابين".

وبالحديث عن المباراة النهائية قال: "نبارك للأهلي الفوز بلقب الكأس، ولكن هناك أمرين سبب نتيجة نهائي الكأس".

وأوضح "الأمر الأول عدم التوفيق بضياع 5 رميات جزائية وتقريبا 11 انفراد، الثاني الزمالك كان بإمكانه عدم خوض مباراة نهائي الكأس بسبب إبراهيم المصري".

وكشف رئيس جهاز اليد بالزمالك "علمنا أن إبراهيم المصري لديه اشتباه بـ فيروس كورونا ولم يخوض مواجهة الزهور، وكان يجري عمليات الإحماء بالكمامة".

وشدد "في النهاية سيظهر إذا ما كان مصابا بكورونا أو لا، أتمنى من الله ألا يكون مصابا لأن ذلك سيكون مشكلة كبيرة".

واختتم تصريحاته موضحا "هناك تجمع للمنتخب خلال يومين وإذا ظهرت إيجابية عينة إبراهيم المصري سيكون ذلك مشكلة له ولجميع اللاعبين".