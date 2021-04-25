انتهت في إنجلترا – ليدز (0)-(0) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة بالتعادل

الأحد، 25 أبريل 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

دانيال جيمس مع مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 56 فان بيساكا انطلق بشكل رائع وأرسل عرضية، قابلها برونو فيرنانديش بتصويبة بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 كرة ثابتة ينفذها ماركوس راشفورد بقوة وينقذها ميلييه إلى ركنية ببراعة.

ق. 36 بطاقة صفراء لـ أيلينج بعد ضربة قوية لـ راشفورد على حدود منطقة الجزاء.

حكم اللقاء عاد لتقنية الفيديو وقرر عدم احتساب ركلة الجزاء.

ق. 19 كرة عرضية اصطدمت بيد لوك شو ولاعبو ليدز يونايتد يطالبون بركلة جزاء.

بداية المباراة

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