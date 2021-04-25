انتهت في إيطاليا – يوفنتوس (1)-(1) فيورنتينا.. إنتر (1)-(0) هيلاس فيرونا
الأحد، 25 أبريل 2021 - 14:26
كتب : FilGoal
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يوفنتوس VS فيورنتينا
نهاية المباراة
ق46 موراتا يسجل التعادل ليوفنتوس
نهاية الشوط الأول
ق29 دوسان فلاهوفيتش يتقدم لفيورنتينا من ركلة جزاء
بداية المباراة
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إنتر ميلان VS هيلاس فيرونا
نهاية المباراة
ق76 دراميان يتقدم بالأول لفريق إنتر
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة