انتهت في إيطاليا – يوفنتوس (1)-(1) فيورنتينا.. إنتر (1)-(0) هيلاس فيرونا

الأحد، 25 أبريل 2021 - 14:26

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف أليكس ساندرو في بارما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس VS فيورنتينا

نهاية المباراة

ق46 موراتا يسجل التعادل ليوفنتوس

نهاية الشوط الأول

ق29 دوسان فلاهوفيتش يتقدم لفيورنتينا من ركلة جزاء

بداية المباراة

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إنتر ميلان VS هيلاس فيرونا

نهاية المباراة

ق76 دراميان يتقدم بالأول لفريق إنتر

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر
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