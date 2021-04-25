كلوب: نحن في وضع حرج للغاية ولا نلوم إلا أنفسنا

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه في وضع صعب للغاية بالدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تعادل فريقه بشكل مخيب أمام نيوكاسل يونايتد.

وتقدم محمد صلاح لليفربول في الدقيقة الثالثة، وأدرك نيوكاسل التعادل في الدقيقة 95 بعد إهدار ليفربول للعديد من الفرص السهلة.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن في وضع حرج للغاية، ولا نلوم إلا أنفسنا".

وأضاف "لن نتحدث عن المعجزات حين نقول إن كل شيء سيكون على ما يرام حين نفعل هذا الأمر أو ذلك، بل علينا العمل من أجل فعل ذلك".

ويحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي المركز السادس بفارق 5 نقاط عن ليستر سيتي الثالث و4 نقاط عن تشيلسي الرابع في الصراع على احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتابع "في اللحظات الصعبة، لا تسير الأمور في طريقك بسهولة، الفرصة الوحيدة المتاحة لك هي محاربة نفسك".

وواصل "عندما تخوض مباراة جيدة حقًا، يكون لديك 25 تسديدة منها 10 أو 12 تسديدة على المرمى، ولكن في معظم الأوقات، نسجل 2 أو 3 منهم فقط، وهذا يعني أنك تهدر الكثير من الفرص في المباريات الجيدة أيضًا. لكنك لا تهتم لأنك في لحظة إيجابية".

وأتم "عليك أن تخلق الفرص وعليك أن تضع نفسك في المراكز التي يمكنك من خلالها التسجيل. هذا ما سنفعله.

وفشل ليفربول في مواصلة الانتصارات على ملعبه بعد الفوز الأخير على أستون فيلا، إذ يعد هذا هو الفوز الوحيد في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي (تعادل في 3 وهزم في 6).