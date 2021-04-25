تعرف على تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك نيوكاسل يونايتد، ولكن فريقه أهدر انتصار جديد في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 33 من المسابقة والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان تياجو ألكانتارا، فوصل متوسط تقييمه لـ6.5 درجة من عشرة.

الهدف هو العشرين لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم، ليصل إلى 20 هدفا على الأقل في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث بين 4 مواسم خاضهم مع ليفربول.

وتخطى صلاح حاجز العشرين هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم مع ليفربول، مواسم 2017/2018، و2018/2019، 2020/2021، فيما سجل 19 هدفا في موسم 2019/2020.

وأصبح الدولي المصري هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم مختلفة.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين مهاجم توتنام، وصاحب الـ21 هدفا.

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 29 هدفا، 20 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و6 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وصل إلى النقطة 54 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.