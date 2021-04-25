كورتوا: أشعر بالأسف لأن هازارد لم يسدد ومرر لـ فيني.. عليه أن يكون أنانيا

أبدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أسفه لقرار مواطنه وزميله إيدن هازارد في آخر فرصة لفريقه بلقاء ريال بيتيس.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مباراة شهدت عودة هازارد للمشاركة بدخوله بديلا في آخر ربع ساعة.

وقال كورتوا بعد اللقاء: "أعتقد أننا لاحظنا كيف كان هازارد بخير بعد مشاركته".

وواصل: "لقد تدرب معنا هازارد في آخر أسبوعين أو 3، وقد حصل على وقته قبل العودة".

وعلّق كورتوا على قرار هازارد بالتمرير إلى فينيسيوس في آخر دقيقة بدلا من التسديد على مرمى بيتيس.

وقال كورتوا: "يؤسفني أن هازارد لم يحاول التسديد، لكنه رأى فيني في مكان أفضل".

واستدرك: "أحيانا عليه أن يكون أكثر أنانية لأنه يتمتع بتسديدات رائعة".

وأتم: "لقد ظهر هازارد بشكل جيد وسيكون مهما لنا حتى نهاية الموسم".





















التعادل رفع ريال مدريد إلى 71 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر الذي سيحصل على فرصة تعميق الفارق إلى 5 نقاط مع جاره العاصمي حال انتصاره على أتليتك بلباو غدا الأحد.

كما بات الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة الثالث 3 نقاط فقط، مع خوض كتيبة رونالد كومان مباراتين أقل.

في المقابل رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأكمل ريال مريد 17 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات، لكن ذلك لن يكون شفيعا له على الأرجح في صراع الليجا.

فيما حقق بيتيس تعادله الخامس على التوالي في الدوري الإسباني، إذ لم يُهزَم إلا مرتين في آخر 17 جولة ليعزز حظوظه في مشاركة أوروبية الموسم المقبل.

وسجل بيتيس ظهوره الأول في تاريخه على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليصير الملعب رقم 82 الذي يشلعب فيه بالدوري الإسباني.

فيما عجز مانويل بيليجريني المدير الفني لـ بيتيس في الفوز على أرض ريال مدريد لأول مرة في مسيرته، إذ حضر إلى مدريد 11 مرة مع 4 فرق مختلفة دون أن يخرج منتتصرا.

عقدة تاريخية

الرقم الأهم في المباراة هو أن ريال مدريد أكمل 371 دقيقة متتالية دون أن يهز شباك ريال مدريد عندما يحل الأخير عليه ضيفًا، أي لأكثر من 6 ساعات.

فـ بيتيس خرج بشباك نظيفة في زياراته الثلاثة الأخيرة لـ سانتياجو برنابيو، وأكملها بمباراة رابعة على ألفريدو دي ستيفانو.

ليكون بيتيس قد حصد نقاطا في 4 زيارات متتالية لملعب ريال مدريد لأول مرة في تاريخه بالدوري الإسباني.

بل بات بيتيس أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني منذ انطلاقه يخرج بشباك نظيفة من ملعب ريال مدريد في 4 مباريات متتالية، فأقصى ما حققه برشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا كان 3 مباريات.

وفوق ذلك، فـ بيتيس هو أول منافس لـ ريال مدريد الذي يمتد عمره لـ119 عاما الذي يزوره في 4 مباريات رسمية متتالية دون أن تهتز شباكه بأي مسابقة.