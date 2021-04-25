طولان: بداية مباراة الأهلي لم أتوقعها.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني

يرى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي أنه لم يتوقع بداية مباراة فريقه مع الأهلي وتلقيه هدفين في الدقائق الأولى.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طولان عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "البداية لم أتوقعها وهدف الأهلي الثالث في نهاية الشوط الأول قتل المواجهة تماما".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين بضرورة نسيان ما حدث في الشوط الأول واللعب بشكل أفضل في الشوط الثاني وبالفعل كنا الأخطر والأكثر تهديدا للمرمى وسجلنا هدفا في الأهلي".

وأكمل "نلعب بظهيرين من الناشئين لم يكتسبا الخبرة بعد، لكنهم لاعبان مميزان ودخلوا في أجواء المباراة مع مرور الوقت".

وأتم تصريحاته "إذا انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية فقط كانت الأمور ستختلف تماما في الشوط الثاني ووقتها كنا ممكن أن نتعادل مع الفريق الأحمر".