طولان: بداية مباراة الأهلي لم أتوقعها.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني

الأحد، 25 أبريل 2021 - 01:07

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق إنبي

يرى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي أنه لم يتوقع بداية مباراة فريقه مع الأهلي وتلقيه هدفين في الدقائق الأولى.

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طولان عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "البداية لم أتوقعها وهدف الأهلي الثالث في نهاية الشوط الأول قتل المواجهة تماما".

أخبار متعلقة
مدرب الأهلي: الفريق استفاد من مباراة سموحة.. وأتمنى مراعاة هذه النقطة أحمد نبيل كوكا: أنا أرتدي قميص الأهلي لذلك سألعب في أي مركز يطلبه المدرب مؤتمر موسيماني: هزيمة سموحة أثرت في لاعبي الأهلي.. والشحات رد بشكل جيد في الملعب

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين بضرورة نسيان ما حدث في الشوط الأول واللعب بشكل أفضل في الشوط الثاني وبالفعل كنا الأخطر والأكثر تهديدا للمرمى وسجلنا هدفا في الأهلي".

وأكمل "نلعب بظهيرين من الناشئين لم يكتسبا الخبرة بعد، لكنهم لاعبان مميزان ودخلوا في أجواء المباراة مع مرور الوقت".

وأتم تصريحاته "إذا انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية فقط كانت الأمور ستختلف تماما في الشوط الثاني ووقتها كنا ممكن أن نتعادل مع الفريق الأحمر".

الأهلي إنبي حلمي طولان
نرشح لكم
أخر الأخبار
كورتوا: أشعر بالأسف لأن هازارد لم يسدد ومرر لـ فيني.. عليه أن يكون أنانيا 21 دقيقة | الدوري الإسباني
زيدان: لم نخسر الليجا اليوم.. وبرشلونة وأتليتكو لن يفوزان بكل مبارياتهما المتبقية 33 دقيقة | الدوري الإسباني
طولان: بداية مباراة الأهلي لم أتوقعها.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني 35 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إصابة محمد عبد الشافي بـ كورونا 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: الفريق استفاد من مباراة سموحة.. وأتمنى مراعاة هذه النقطة 54 دقيقة | الدوري المصري
أحمد نبيل كوكا: أنا أرتدي قميص الأهلي لذلك سألعب في أي مركز يطلبه المدرب 55 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: الناس يركزون مع إكرامي.. أين اللاعب الذي لا يخطئ أبدا؟ 57 دقيقة | الدوري المصري
تصريحات نارية من عبد الحفيظ عن إيقافه والموقف من القمة وما حدث مع الزمالك في 2019 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك