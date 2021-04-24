الأهلي يطفئ شعلة إنبي ويحتفل بعيد ميلاده بثلاثية في الشباك البترولية

احتفل الأهلي بعيد ميلاده رقم 114 أمام إنبي وفاز على الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري وأقيمت بملعب بتروسبورت.

وفاز الأهلي على إنبي في يوم عيد ميلاده الموافق 24 أبريل، ليصل إلى النقطة 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر ولا يزال له مبارتين مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 24 وتراجع إلى المركز الـ11 بجدول الترتيب.

ثلاثية الأهلي سجلها حسين الشحات في الثانية 30 ومحمد شريف في الدقيقة 3، وعمرو السولية في الدقيقة 44.

وجاء هدف إنبي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء نفذها رامي صبري قائد الفريق.

وصف المباراة

دخل الأهلي المباراة والغيابات تضرب الفريق.

وغاب عن الأهلي كل من بدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي ومحمود وحيد وعلي معلول وجونيور أجايي.

واعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على رباعي دفاعي مكون من أحمد رمضان "بيكهام" وسعد سمير ورامي ربيعة، وأحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر.

انتظر الأهلي 30 ثانية فقط ليسجل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات بعدما تلقى تمريرة طويلة من رامي ربيعة جعلته في مواجهة مرمى محمود جاد حارس إنبي ليسدد الكرة مباشرة على يساره ويضع الأهلي في المقدمة.

ثم انتظر الأهلي دقيقتين فقط ليسجل الهدف الثاني في شباك إنبي الذي جاء في الدقيقة الثالثة وهذه المرة بقدم محمد شريف الذي استلم تمريرة من حسين الشحات وسدد بالقدم اليمنى كرة قوية على يسار محمود جاد أيضا.

وهدد إنبي مرمى الأهلي بعدما استلم جون إيبوكا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكنها ذهبت جوار مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 10.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدفا ثالثا للأهلي في الدقيقة 11 لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل.

وعاد جون إيبوكا ليهدد مرمى الشناوي وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم الأيسر.

ونفذ أفشة ركلة حرة مباشرة ذهبت على رأس كهربا الذي وضعها في يد محمود جاد حارس إنبي.

وكاد أفشة أن يسجل الهدف الثالث بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسين الشحات وسددها على يسار محمود جاد الذي أنقذها هذه المرة.

وانطلق مصطفى شلبي بين دفاع الأهلي واستلم الكرة وسددها في شباك محمد الشناوي مسجلا هدفا للفريق البترولي في الدقيقة 34.

لكن الفيديو ألغى الهدف واحتسب الحكم محمود عاشور لمسة يد على مصطفى شلبي ومنحه بطاقة صفراء.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من ناحية اليمين تقدم أفشة لتنفيذها في الدقيقة 44.

ونفذ أفشة الكرة وأرسلها أرضية على حدود منطقة الجزاء ليقابلها عمرو السولية بتسديدة قوية ذهبت على يسار محمود جاد حارس إنبي مسجلا الهدف الثالث للأهلي، قبل نهاية الشوط الأول.

في بداية الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالمهاجم صلاح محسن بدلا من محمد شريف.

تعرف على سبب استبدال محمد شريف

كما دفع حلمي طولان المدير الفني لإنبي بالثنائي علي فوزي ومهاب ياسر.

صحوة للبترولي

وحصل إنبي على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد إعاقة من سعد سمير ضد رامي صبري قائد الفريق البترولي.

وعاد الحكم محمود عاشور لمشاهدة اللعبة في الإعادة بالفيديو ليؤكد لكرة الجزاء.

وتقدم رامي صبري لتسديد الركلة وسدد منها هدف إنبي الأول في المباراة.

وكاد إنبي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد عرضية خطيرة من الظهير الأيمن علي فوزي لكن سعد سمير أبعدها قبل أن تصل إلى إيبوكا.

ودفع موسيماني بالثلاثي ناصر ماهر وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر بدلا من السولية وأحمد رمضان "بيكهام" وكهربا.

وأهدر أفشة فرصة الهدف الرابع بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة أنقذها محمود جاد حارس إنبي.

وغادر أفشة الملعب وشارك بدلا منه وليد سليمان في التغيير الأخير للأحمر.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في نتيجة المباراة ليحصد الأهلي الفوز رقم 10 في الدوري المصري هذا الموسم.