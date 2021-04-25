أحمد نبيل كوكا: أنا أرتدي قميص الأهلي لذلك سألعب في أي مركز يطلبه المدرب

الأحد، 25 أبريل 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - سموحة

شدد أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي على أن الفريق الأحمر كانت لديه رغبة قوية في حسم مباراة إنبي من بدايتها.

وفاز الأهلي على إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كوكا عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز على إنبي كان ضروريا بعد الهزيمة أمام سموحة وكل اللاعبين كانوا في حالة تركيز شديدة للتسجيل مبكرا للعب بهدوء وحتى لا يتعرض الفريق للمزيد من الإصابات".

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وأضاف "أشكر موسيماني الذي منحني الثقة من يومي الأول مع الأهلي وأعرف أن المسؤولية كبيرة على عاتقي لذلك أركز وأقاتل في الملعب للحصول على ثقة الجماهير".

وأكمل "أنا لاعب وسط ملعب لكني أرتدي قميص الأهلي ويجب أن أكون على قدر المسؤولية لذلك سوف ألعب وأقاتل في أي مركز يطلبه مني الجهاز الفني".

وأتم تصريحاته "من قبل أن ألعب في الأهلي وأنا واحد من جماهير الفريق وأبشر الجماهير أن قطاع الناشئين بالنادي به الكثير من اللاعبين المميزين والمستقبل لهم مع القلعة الحمراء".

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