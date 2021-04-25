مؤتمر موسيماني: هزيمة سموحة أثرت في لاعبي الأهلي.. والشحات رد بشكل جيد في الملعب

الأحد، 25 أبريل 2021 - 00:23

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيتسو موسيماني

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلاعبي فريقه بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في إنهاء اللقاء في الشوط الأول ولأول مرة منذ فترة طويلة نحسم المواجهة في الشوط الأول".

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وواصل "أجرينا عدة تغييرات في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على اللاعبين مثل عمرو السولية وأفشة ومحمد شريف".

وواصل "كانت هناك 4 تغييرات من أجل الحفاظ على اللاعبين والتغيير الأخير (وليد سليمان) كان تغييرا فينا".

وأشار "حاولنا الحفاظ على اللاعبين خاصة أن هناك 8 مباريات يخوضها الفريق في فترة قصيرة".

وأكمل "كان لدينا شهية مفتوحة من أجل الانتصار، ومباراة اليوم كانت ردا على مواجهة سموحة التي أضعنا فيها العديد من الفرص المؤكدة".

وشدد "أنا فخور بفريقي، هذه هي كرة القدم، أحيانا تحتاج إلى هزيمة من أجل تصويب الأخطاء، وهو ما نجحنا فيه وأحرزنا هدفين بسرعة في بداية المباراة".

واستمر في تصريحاته " الفرص التي أتيحت للفريق لم تكن سهلة، لكن اللاعبين نجحوا في ترجمتها إلى أهداف، على عكس ما حدث في مباراة سموحة".

وأتم تصريحاته "عقدت جلسة مع حسين الشحات قبل المباراة، وأكد له أنه لاعب كبير وأنه أسانده دائما وأنتظر منه المستوى الرائع الذي يقدمه والذي ينتظره منه الجميع، واليوم رد الشحات بشكل عملي في الملعب وأحرز هدفا وصنع آخر".

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