فاتح تريم: مصطفى محمد مثل هاجي.. جالاتا سراي كان يفتقده

الأحد، 25 أبريل 2021 - 00:11

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أشاد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بـ مصطفى محمد هداف الفريق.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وسجل مصطفى محمد هدف الانتصار على فريق أنطاليا سبور في الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

وقال فاتح تريم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لجالاتا سراي: "وضعنا مصطفى محمد في الأمام وسجل هدفا".

وشبه تريم بداية مصطفى محمد ببداية جورج هاجي مع الفريق، وقال: "حين أتيت لجالاتا سراي أول عام 1996، حصل حاجي على تصريح لعب المباراة في نفس يومها وسجل هدفين".

وتابع "نحن نثق في مصطفى كثيرا، لقد غاب عن مباريات هامة وفي حال مشاركته كان الوضع ليكون مختلفا".

وواصل "كنا نفتقد له في المباريات السابقة".

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة مع جالاتا سراي في مباراتي جوزتبه وطرابزون سبور بسبب إصابته بفيروس كورونا.

قبل أن يعود ويسجل ويقود جالاتا سراي للفوز ضد أنطاليا سبور بعد مشاركته في اللقاء بـ13 دقيقة.

الهدف هو الأول لمصطفى محمد منذ شهرين، وبالتحديد بعدما سجل ثنائية في شباك فريق بلدية أرضروم في الجولة 29 للدوري التركي، بتاريخ 27 فبراير.

ورفع مصطفى محمد رصيده لـ7 أهداف خلال 12 مباراة مع جالاتا سراي في كل المسابقات.

مصطفى محمد
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