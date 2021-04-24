لم يحتج أكثر من 13 دقيقة ليسجل.. مصطفى محمد يعود ويقود جالاتا سراي للفوز على أنطاليا سبور

عاد مصطفى محمد من الإصابة بفيروس كورونا ليقود جالاتا سراي للعودة للانتصارات.

وفاز جالاتا سراي على أنطاليا سبور، بهدف سجله مصطفى محمد، الجولة 37 للدوري التركي.

هدف مصطفى محمد جاء في الدقيقة 77، أي بعد 13 دقيقة فقط من نزوله لأرض الملعب في الدقيقة 64، بدلا من اللاعب إمري أكابابا.

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للوصول للنقطة 69 ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت وبفارق الأهداف عن فنرباهتشه الذي لديه مباراة أقل.

ويتصدر بشكتاش الدوري التركي برصيد 75 نقطة من 35 مباراة.

بينما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند النقطة 42 ليحتل المركز الثالث عشر.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة مع جالاتا سراي في مباراتي جوزتبه وطرابزون سبور بسبب إصابته بفيروس كورونا.

قبل أن يعود ويسجل ويقود جالاتا سراي للفوز ضد أنطاليا سبور.

وصف المباراة

أول فرص اللقاء كانت عن طريق أكبابا الذي حول عرضية عمر بايرام برأسه لكنه مرت بجوار القائم لمرمى أنطاليا سبور.

بعدها سدد هليل ديرفيسوجلو مهاجم جالاتا سراي كرة قوية مرت من فوق العارضة.

وحاول جيدسون فيرنانديز وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الشوط الثاني نفذ عمر بايرام مخالفة تصدى لها حارس أنطاليا سبور بصعوبة.

وتعرض لوكاس بودولسكي مهاجم أنطاليا سبور للطرد في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 دفع فاتح تريم بـ مصطفى محمد بدلا من أكبابا.

وكاد مصطفى أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 68 لكن القائم منع تسديدته من الدخول في المرمى.

وحاول مصطفى مجددا في الدقيقة 70 بتسديدة بعيدة المدى مرت بجوار القائم.

لكنه لم يخطئ في المحاولة الثالثة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 77.

عرضية من الجانب الأيمن وصلت لمصطفى داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة على يمين رود بوفين حارس أنطاليا سبور.

الهدف هو الأول لمصطفى محمد منذ شهرين، وبالتحديد بعدما سجل ثنائية في شباك فريق بلدية أرضروم في الجولة 29 للدوري التركي، بتاريخ 27 فبراير.

ورفع مصطفى محمد رصيده لـ7 أهداف خلال 12 مباراة مع جالاتا سراي في كل المسابقات.

وبعد الهدف حاول أنطاليا سبور لإدراك التعادل لكنه لم يفلح لتنتهي المباراة بفوز جالاتا سراي.

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