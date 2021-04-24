توخيل بعد الفوز الثمين: وست هام ذكرني بـ أتليتكو مدريد

السبت، 24 أبريل 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

أشاد توماس توخيل مدرب تشيلسي بفريق وست هام يونايتد بعد إسقاطه للأخير بهدف اليوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدى الألماني سعادته بفوز جعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب الدوري، مشيرا إلى الصعوبة التي واجهها ضد فريق المطارق.

وقال توخيل لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"الأولاد سعداء جدا في غرفة الملابس، كان أداء رائعا، نتيجة ممتازة استحققناها. في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لم نخرج من غرفة الملابس، لكن في آخر ساعة كنا رائعين، وكنا ممتازين في الشوط الأول".

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وواصل "(صاحب الهدف تيمو) فيرنر دائما يقدم كل ما لديه، كاد يريحنا أكثر (لو سجل هدفا ثانيا) لكني سعيد جدا لأنه لعب مباراة طيبة".

واستمر "صراحة، وست هام ذكرني نوعا ما بأتليتكو مدريد. فريق صعب المراس. قد تفوز بالاستحواذ، لكن لتترجم هذا لفرص يكون الأمر صعبا. عليك استغلال الفرص. عليك أن تكون ذكيا جدا حيال التعامل مع الأخطاء الكبيرة في وسط الملعب".

وانفرد تشيلسي بالمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن وست هام الخامس.

ويتجه تشيلسي للعاصمة الإسبانية استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مضيفه ريال مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف فولام يوم السبت في دربي لندني جديد.

تشيلسي
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