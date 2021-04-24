كارتيرون يمنع لاعبي الزمالك وجهازه المعاون من الحديث للإعلام

السبت، 24 أبريل 2021 - 20:18

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عدم السماح لأعضاء الجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي واللاعبين بالإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية.

وأكد كارتيرون في قراره أن من يخالف ذلك سيتم تطبيق لائحة الفريق الاول لكرة القدم عليه.

كما قرر كارتيرون أن تكون التصريحات فقط من خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة من خلال المدير الفني.

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وشدد المدير الفني للزمالك في قراره على أنه لن يسمح لأي فرد بالجهاز المعاون أو الجهازين الطبي والإداري واللاعبين بالإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بموافقة كتابية من المدير الفني للفريق.

وكان محمد عواد حارس مرمى الزمالك أبدى سخطه على وضعه الحالي مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

الزمالك كارتيرون الدوري المصري
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