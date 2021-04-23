عواد لـ في الجول: ما حدث معي إهانة.. طلبت الرحيل عن الزمالك

أبدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك سخطه على وضعه الحالي مع الفريق في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأعرب لاعب الإسماعيلي السابق عن غضبه من قرار النادي بتدربه مع فريق الشباب.

وقال عواد (28 عاما) لـFilGoal.com:"أبلغت الإدارة والجهاز الفني برغبتي في الرحيل".

وواصل "لم أتحدث للإعلام في الفترة السابقة رغم أنه يحق لي الحصول على فرصة للمشاركة، لم أفتعل أي مشكلة في النادي لكن يعاملونني بشكل سيئ".

وأضاف "هل من الطبيعي أن يقرر الجهاز الفني تدربي مع فريق الشباب؟ ورغم امتثالي للأمر فوجئت أنه لا توجد مباراة لفريق الشباب من الأساس، هذه إهانة لي ولتاريخي".

واستمر "طلبت من الإدارة إبلاغي بخطاب رسمي أن أبحث عن عرض لأنني لن أستمر أكثر من ذلك. على مدار عام ونصف تلقيت ثلاثة عروض تم رفضها جميعا بحجة أن الفريق يحتاجني، كل مدرب أتحدث معه يعدني بالفرصة وهذا لم يحدث، حتى وصل الأمر لاستنكار بعض اللاعبين عدم مشاركتي".

وأتم عواد "أشكر جمهور الزمالك العظيم، تمنيت الدفاع عن الكيان وتحقيق البطولات لأرد له الجميل، لكن لن أتحمل أكثر من ذلك، الأمر بات صعبا جدا".

منذ انتقل عواد إلى الزمالك في 2019 مقابل ما يقرب من مليوني يورو، شارك في 15 مباراة فقط مع الفريق.

بات الحارس الثالث الآن بعد محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

وأراد سيراميكا كليوباترا التعاقد مع لاعب المصري السابق لكن الزمالك رفض في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان مرتضى منصور الرئيس الأسبق للنادي صرح في سبتمبر الماضي بأن الأفضل لعواد الرحيل عن الزمالك.

وشارك عواد إجمالا في 133 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وتوج مع الفارس الأبيض بكأس مصر 2018-2019.

ومثل منتخب مصر في مباراتين.