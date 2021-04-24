تشيلسي يفض الشراكة مع وست هام وينتزع المركز الرابع منفردا

السبت، 24 أبريل 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

تشيلسي

عزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز بإسقاط جاره ومضيفه وست هام يونايتد بهدف اليوم السبت في الجولة 33.

وفض فريق بلوز الشراكة مع وست هام في المركز الرابع بهدف الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة 44 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من بن شيلويل.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 58 نقطة موسعا الفارق مع وست هام الخامس إلى 3 نقاط.

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وحقق رجال المدرب توماس توخيل الانتصار في ملعب وست هام لأول مرة منذ 6 سنوات.

وجاءت المباراة حماسية منذ البداية وسيطر عليها الضيوف إلى أن هز فيرنر شباك الحارس لوكاس فابيانسكي.

وفي الشوط الثاني سيطر وست هام لكن وجد صعوبة في اختراق الدفاع الأزرق واعتمد رفاق فيرنر على الهجوم المرتد.

وتعقدت أمور فريق المطارق في الدقيقة 81 بعد طرد مدافعه فابيان بالبوينا إثر تدخل عنيف راجعه الحكم في الفيديو قبل أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب.

وكاد تامي أبراهام يوجه الضربة القاضية لوست هام في الدقيقة 96 لكنه ضرب الكرة برأسه لتمر فوق المرمى إثر تمريرة عرضية من ميسون ماونت.

ويتجه تشيلسي للعاصمة الإسبانية استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مضيفه ريال مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف فولام يوم السبت في دربي لندني جديد.

وتكمن أهمية المركز الرابع في أنه آخر مركز في الدوري الإنجليزي الممتاز يؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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