واتفورد يعود سريعا للدوري الإنجليزي الممتاز

عاد واتفورد سريعا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الثانية وذلك بإسقاط ضيفه ميلوول بهدف في الجولة 44 اليوم السبت.

وسجل إسماعيلا سار هدف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 11 ليضمن واتفورد أحد المركزين الأول أو الثاني في دوري الدرجة الثانية وليضمن عودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق واتفورد في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز فريق نورويتش سيتي.

ويبقى الصراع قائما بين 5 أندية أخرى على مقعد آخر في البطولة الإنجليزية.

ويحتل واتفورد حاليا وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بخمس نقاط عن نورويتش المتصدر.

ويحل ضيفا على برينتفورد يوم السبت ثم يستضيف سوانزي سيتي في 8 مايو في الجولة الأخيرة.