كلوب: لا نستحق التأهل لدوري الأبطال.. وأشعر بالخسارة رغم التعادل

قال يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول إن فريقه لا يستحق التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع نيوكاسل في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

تعادل ارتقى به ليفربول للمركز السادس مؤقتا برصيد 54 نقطة، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر، وبفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

وصرّح يورجن كلوب لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب اللقاء: "مثلما يقولون، إذا كنت تستحق فأنت تستحق، لم أر بهذا الأداء أننا نستحق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضاف "لدينا 5 مباريات متبقية، سنرى ماذا بإمكاننا أن نفعل، أيام قليلة وسنلتقي مانشستر يونايتد وستكون مواجهة صعبة".

وتابع "علينا أن نتعلم وإلا لن نتأهل لدوري الأبطال، هذا هو الأمر".

وواصل "علينا الاحتفاظ بالكرة بطريقة معينة لكننا لم نقاتل بشكل كافٍ، عندما نرتكب خطئًا نقاتل ونعود من جديد، لكننا نسيطر على المباراة واستحوذنا على الكرة 70% أو 80%".

وأردف "هناك بعض الفرص التي أزعجنا فيها نيوكاسل بالمرتدات، في ذلك الوقت لم نسجل وعلينا أن ندافع".

وأكمل "صنعنا فرص كثيرة ولم نسجل، لذلك علينا أن نصنع أكثر، هذا هو الأمر".

وأضاف "في موقفنا، سجلنا هدفا أولا جميلا، لكننا لم نسجل الثاني أو الثالث، دائما ما يكون هناك رد فعل، أنت ترى ذلك وتقول يا إلهي".

وأتم "لسنا على ما يرام في تلك اللحظة، عليّ قول هذا، لذلك قلت إن الأمر مستحق، إنها نقطة لكن أشعر بالخسارة".

"In the end it is deserved. They fought for it, and we got nothing." "We learn, or we don't play Champions League. That's it." Jurgen Klopp admitted that the draw felt like a defeat speaking to @TheDesKelly after full time at Anfield. pic.twitter.com/MnVLTc0x7o — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2021

الريدز تقدموا عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل جو ويلوك هدف التعادل القاتل.

وفشل ليفربول في مواصلة الانتصارات على ملعبه بعد الفوز الأخير على أستون فيلا، إذ يعد هذا هو الفوز الوحيد في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي (تعادل في 3 وهزم في 6).