محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم جديد

دخل محمد صلاح تاريخ ليفربول برقم جديد بعد هدفه في مرمى نيوكاسل.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مرمى نيوكاسل بعد 4 دقائق من عمر اللقاء الجاري حاليا.

كرة عرضية أخرجها الدفاع، واستلمها محمد صلاح واستدار وسدد مباشرة بقوة في المرمى مسجلا ببراعة.

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صلاح يبدع في الترويض، يبهر في التسديد...النتيجة هدف رائع لليفربول في مرمى نيوكاسل#ليفربول_نيوكاسل #الدوري_الإكليزي_الممتاز pic.twitter.com/6Ul6NHgFKy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2021

الهدف هو العشرين لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم، ليصل إلى 20 هدفا على الأقل في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث بين 4 مواسم خاضهم مع ليفربول.

وتخطى صلاح حاجز العشرين هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم مع ليفربول، مواسم 2017/2018، و2018/2019، 2020/2021، فيما سجل 19 هدفا في موسم 2019/2020.

وأصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم مختلفة.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين مهاجم توتنام، وصاحب الـ21 هدفا.