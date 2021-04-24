محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول برقم جديد

السبت، 24 أبريل 2021 - 13:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول في نيوكاسل

دخل محمد صلاح تاريخ ليفربول برقم جديد بعد هدفه في مرمى نيوكاسل.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مرمى نيوكاسل بعد 4 دقائق من عمر اللقاء الجاري حاليا.

كرة عرضية أخرجها الدفاع، واستلمها محمد صلاح واستدار وسدد مباشرة بقوة في المرمى مسجلا ببراعة.

أخبار متعلقة
تشكيل ليفربول – عودة صلاح كأساسي.. وفابينيو مدافع أمام نيوكاسل شوقي غريب: لم أستقر على قائمة الأولمبياد النهائية.. خاطبنا ليفربول ببرنامج المنتخب رومانو: ليفربول حسم صفقة كوناتي.. سيسدد الشرط الجزائي خلال أيام مالك ليفربول يعتذر ويعلن تحمل مسؤولية أزمة دوري السوبر بمفرده

الهدف هو العشرين لـ محمد صلاح في الدوري هذا الموسم، ليصل إلى 20 هدفا على الأقل في الدوري الإنجليزي للموسم الثالث بين 4 مواسم خاضهم مع ليفربول.

وتخطى صلاح حاجز العشرين هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم مع ليفربول، مواسم 2017/2018، و2018/2019، 2020/2021، فيما سجل 19 هدفا في موسم 2019/2020.

وأصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يتخطى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم مختلفة.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف هاري كين مهاجم توتنام، وصاحب الـ21 هدفا.

في إنجلترا محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
شركة استادات تهنئ النادي الأهلي بوضع حجر أساس بناء الاستاد 12 دقيقة | الدوري المصري
سر اللقب - خفافيش فالنسيا 36 دقيقة | الدوري الإسباني
زيدان: لن أختار بين الليجا ودوري الأبطال.. وتشيلسي فريق مميز ساعة | دوري أبطال أوروبا
كيكر: بايرن يتحرك من أجل التعاقد مع ناجلزمان ساعة | الدوري الألماني
اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل أي مباراة في الدوري.. ومقترح للأندية المشاركة إفريقيا ساعة | الدوري المصري
فاران: تشيلسي فريق مكتمل ولست قلقا من التحكيم.. التجديد؟ تركيزي على المتبقي من الموسم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائد يونايتد: مباراة ليدز كانت متوترة وعصيبة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز: نستحق التتويج على حساب توتنام.. وعودة الجماهير أحدثت الفارق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك