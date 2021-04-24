جالاتاسراي يعلن شفاء مصطفى محمد من فيروس كورونا

أعلن نادي جالاتاسراي التركي، شفاء مصطفى محمد المهاجم المصري للفريق من فيروس كورونا.

وكشف النادي التركي عن تحول عينة مصطفى محمد إلى سلبية، وشفاءه تماما من فيروس كورونا.

جالاتاسراي أعلن أيضا دخول اللاعب لقائمة الفريق لمباراة أنطاليا سبور في بطولة الدوري مساء اليوم السبت.

Mostafa Mohamed'in Covid-19 Test Sonuçları Hakkında pic.twitter.com/RBl1IyZhUj — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 24, 2021

مصطفى محمد غاب عن آخر مباراتين لفريق جالاتاسراي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويلعب جالاتاسراي مع أنطاليا سبور في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري التركي.

صاحب الـ23 عاما خاض 11 مباراة مع جالاتاسراي منذ شهر يناير الماضي. سجل فيهم 6 أهداف.