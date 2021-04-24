كين لم يكن يعلم بقرار إقالة مورينيو من تدريب توتنام

السبت، 24 أبريل 2021 - 10:54

كتب : FilGoal

مورينيو وهاري كين

لم يكن يعلم هاري كين قائد وهداف توتنام الإنجليزي بقرار إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من قيادة الفريق.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

ويستعد توتنام لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية غدا الأحد.

وقال كين عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "بكل أمانة، تفاجئت بالقرار، لقد وصلت صباحا وعلمت بالأمر قبل 5 أو 10 دقائق من إعلانه".

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وأضاف "نركز كثيرا على نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وأنا أيضا، لكن هذه كرة القدم، وأنا هنا في هذا النادي أقيل مدربين والآن أنا كلاعب لا أتوقع أن يقال المدرب، لكن هذا جزء من اللعبة، وعلينا التعامل مع ذلك".

وأكمل "لدي علاقة جيدة مع جوزيه، وأتمنى له الأفضل في مهمته المقبلة، وهو يعلم أنه عليه المُضى قدما، لدينا نهائي مهم نستعد له ونتأهب له".

وأتم عن ريان ماسون المدير الفني: "آمل أن نحاول الفوز بالكأس يوم الأحد ونخوض تجربة رائعة سويا".

وخاض مورينيو 86 مباراة مع توتنام في مختلف المسابقات منذ أن تولى القيادة الفنية.

ونجح توتنام في تحقيق الفوز45 مرة تحت قيادة مورينيو بينما خسر 24 مرة وتعادل في 17 مباراة.

وتولى ريان ماسون مهمة تدريب الديوك اللندنية بشكل مؤقت لنهاية الموسم خلفا للبرتغالي.

كين (27 عاما) سجل الموسم الحالي 31 هدفا في 43 مباراة بجميع المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا.

هاري كين جوزيه مورينيو توتنام
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