طبيب الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون أمام إنبي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، قال إن بدر بانون، عن سبب استبعاد بدر بانون أمام إنبي.

الأهلي يواجه إنبي مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة، استبعاد بدر بانون المدافع المغربي للفريق. (طالع قائمة الأهلي)

وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "بدر بانون حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني".

وأتم "الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، ووفقًا للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنبًا للإجهاد.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي في وجود قلبي دفاع فقط، عما رامي ربيعة، وسعد سمير.