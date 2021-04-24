طبيب الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون أمام إنبي

السبت، 24 أبريل 2021 - 10:01

كتب : حسام نور الدين

بدر بانون

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، قال إن بدر بانون، عن سبب استبعاد بدر بانون أمام إنبي.

الأهلي يواجه إنبي مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة، استبعاد بدر بانون المدافع المغربي للفريق. (طالع قائمة الأهلي)

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي – تواجد ديانج.. وغياب أيمن أشرف وبانون أمام إنبي كرة يد – دربي جديد.. الزمالك والأهلي يضربان موعدا في نهائي كأس مصر خبر في الجول – الأهلي لا يفكر في عودة رمضان صبحي مران الأهلي – عودة نيدفيد بعد غياب سنتين.. ياسر إبراهيم وديانج يشاركان وراحة لـ أيمن أشرف

وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "بدر بانون حصل على راحة من مران أمس، بالتنسيق مع المدير الفني بيتسو موسيماني".

وأتم "الجهاز الفني فضل منح بدر بانون راحة بسبب ضغط المباريات، ووفقًا للبرنامج الذي يتم تنفيذه مع اللاعبين، خاصة الذين شاركوا في المباريات الأخيرة تجنبًا للإجهاد.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي في وجود قلبي دفاع فقط، عما رامي ربيعة، وسعد سمير.

في الدوري الأهلي بدر بانون
نرشح لكم
أخر الأخبار
ضياء السيد: لست غريبًا عن سيراميكا كليوباترا.. ودعم أبو العينين كفيل باقتحام عالم الكبار 5 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون أمام إنبي 15 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: برشلونة يخطط لخطف موهبة باريس سان جيرمان مجانا 8 ساعة | أوروبا
قائمة الأهلي – تواجد ديانج.. وغياب أيمن أشرف وبانون أمام إنبي 9 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا ينفجر: لقد اكتفينا.. وهذا رأيي في احتجاجات الجماهير وخطأ لينو 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: فوز إيفرتون؟ التعادل كان النتيجة المستحقة ضد أرسنال 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – دربي جديد.. الزمالك والأهلي يضربان موعدا في نهائي كأس مصر 9 ساعة | رياضات أخرى
بيريز: قد نغير نظام التأهل لدوري السوبر الأوروبي.. وكرة القدم جُرحت 10 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 3 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني 4 انتهت كرة يد حسم الدوري - الزمالك بطلا للدوري بالفوز على الأهلي
قد ينال إعجابك