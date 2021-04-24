قائمة الأهلي – تواجد ديانج.. وغياب أيمن أشرف وبانون أمام إنبي

السبت، 24 أبريل 2021 - 01:16

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

صورة جماعية لفريق الأهلي ضد سموحة

تواجد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في قائمة فريقه لمواجهة إنبي، فيما يغيب أيمن أشرف عن اللقاء.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي في بطولة الدوري.

قائمة الأهلي شهدت تواجد أليو ديانج رغم خروجه مصابا أمام سموحة في اللقاء الماضي.

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وغاب أيمن أشرف عن قائمة اللقاء، ليدخل الأهلي المباراة بدون ظهير أيسر.

القائمة شهدت أيضا غياب بدر بانون المدافع المغربي بعد إصابته أمام سموحة.

واستعان بيتسو موسيماني باثنين من فريق الشباب لإكمال القائمة، هما محمد حسام قلب الدفاع صاحب الـ19 عاما، وأحمد نبيل "كوكا" لاعب الوسط صاحب الـ21 عاما، والذي يستطيع اللعب كظهير أيسر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – رامي ربيعة – سعد سمير – محمد حسام - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء غد السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.

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