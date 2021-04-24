أنشيلوتي: فوز إيفرتون؟ التعادل كان النتيجة المستحقة ضد أرسنال

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون أن التعادل كان ليكون النتيجة المستحقة ضد أرسنال في المباراة التي جمعت بين الفريقين رغم انتصار فريقه.

وفاز إيفرتون بهدف على أرسنال بملعب الإمارات في الجولة 33 لدوري الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "حققنا فوزا هاما ونتيجة مهمة جدا وعلينا أن نواصل القتال".

وتابع "الفريق قدم مباراة جيدة وواجهنا الصعوبات لكننا واصلنا اللعب".

وأضاف "صنعنا العديد من الفرص ولعبنا بشكل جيد على المستوى الدفاعي".

وبسؤاله عما إذا كان فوز فريقه مستحقا بالمباراة، أجاب "النتيجة المثالية هي التعادل وفقا للأداء".

وأتم "أرسنال سيطر على الكرة واستحوذ في الشوط الأول لكننا كنا ندافع بشكل جيد".

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق بيرند لينو بعدما سجل بالخطأ في الدقيقة 79 بعد فشله في التعامل مع كرة ريتشارليسون العرضية.

الانتصار رفع رصيد إيفرتون للنقطة 52 من 32 مباراة ليحتل المركز الثامن.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند النقطة 46 من 33 مباراة ليتواجد في المركز التاسع.

ويعد الفوز هو الأول لإيفرتون على ملعب أرسنال (هايبري أو الإمارات) منذ 25 عاما، بالتحديد منذ موسم 1995-1996.

ولأول مرة ينتصر إيفرتون على أرسنال ذهابا وإيابا في الدوري منذ موسم 1984-1985.