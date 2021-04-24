بيريز: قد نغير نظام التأهل لدوري السوبر الأوروبي.. وكرة القدم جُرحت

السبت، 24 أبريل 2021 - 00:10

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد واللجنة المنظمة لدوري السوبر الأوروبي أن نظام التأهل للبطولة الجديدة قد يتغير.

وكانت أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنام وليفربول وأرسنال وميلان وإنتر وأتليتكو مدريد قد انسحبت من دوري السوبر ليتبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.

وقال بيريز في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية: "ندرس الآن الخطوات الجديدة لدوري السوبر".

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وأضاف "قد تكون الطريقة الصحيحة للتأهل للبطولة هي وصول أول 4 فرق من الدوريات المحلية في كل موسم".

واستمر "لقد ارتكبنا خطأ في المشروع، لكننا سنغير الوضع ونجد أفكارا جديدا، فهناك شيئا ما يجب القيام به لأن كرة القدم وللآسف، جُرحت".

وتابع "لنتحدث حول الأمور المالية، فوفقا لـ "KPMG" –شركة أنجلو هولندية خاصة بالمحاسبة- فإن الفرق الـ12 المؤسسة للبطولة خسر 650 مليون يورو بسبب جائجة كورونا".

واستمر "الخسائر قد تصل لـ2.5 بليون يورو في الموسم الحالي. نادي مثل بوردو في الدوري الفرنسي غرق بالفعل".

وكان مُلاك بوردو قد قرروا عدم دعم النادي. (طالع التفاصيل)

وحول نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، قال: "النظام الجديد لن يكون حلا لأي شيء، فهو ليس أفضل من النظام الحالي".

وكشف الاتحاد الأوروبي عن نظام جديد لدوري أبطال أوروبا سيطبق منذ عام 2024. (تعرف على النظام الجديد)

وأتم "مساعدة الأندية الصغيرة؟ لدينا مبالغ مالية مخصصة لمشروعنا، فهي نقطة مهمة للغاية لدوري السوبر".

دوري السوبر الأوروبي فلورنتينو بيريز ريال مدريد
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