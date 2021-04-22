"لم يعد لديهم الرغبة في دعم النادي".. مُلاك بوردو يُعلنون تحول إدارته للمحكمة التجارية

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

نادي بوردو الفرنسي

أعلن مُلاك نادي بوردو الفرنسي عن تحول إدارة النادي للمحكمة التجارية الخاصة بمدينة بوردو بسبب عدم قدراتهم على دفع المستحقات المطلوبة منهم.

وتأتي خطوة تحويل إدارة النادي للمحكمة التجارية ببوردو بسبب انسحاب شركة "ميديا برو" من حقوق رعاية البث التلفزيوني في فرنسا.

ونشرت الإدارة بيانا رسميا عبر موقع النادي جاء نصه كالتالي:

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تسببت جائحة كورونا وانسحاب شركة ميديا برو في انخفاض غير مسبوق في عائدات الأندية الفرنسية.

هذه الأحداث تأتي على رأس العواقب المالية التي ضربت الأندية بسبب توقف الدوري في الموسم الماضي وهو ما نتج عنه خسارة فادحة في دخل الفريق.

ورغم استثمار (شركة) "كينج ستريت" مبلغ 46 مليون يورو في النادي منذ الاستحواذ عليه لكنهم لم يعد لديهم الرغبة في دعم النادي وتمويل احتياجاته الحالية والمستقبلية بعدما تأثر نادي بوردو بشدة.

هذه الظروف دفعت الرئيس لحماية النادي من خلال وضعه تحت حماية محكمة بوردو التجارية وتم تعيين مسؤولا خاصا ليساعد الفريق لإيجاد حل دائم.

وكانت رابطة الأندية الفرنسية قد قررت إلغاء الدوري في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا وإعلان باريس سان جيرمان بطلا له.

واحتل بوردو المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي بعدما لعب 28 مباراة.

ويحتل بوردو المركز السادس عشر في الموسم الحالي للدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي بوردو
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