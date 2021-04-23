لينو يخطئ ليكتب ما لم يحدث منذ 25 عاما.. إيفرتون يفوز على أرسنال

فاز إيفرتون على أرسنال بهدف على ملعب الإمارات في الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق بيرند لينو بعدما سجل بالخطأ في الدقيقة 79 بعد فشله في التعامل مع كرة ريتشارليسون العرضية.

الانتصار رفع رصيد إيفرتون للنقطة 52 من 32 مباراة ليحتل المركز الثامن.

أما أرسنال فتجمد رصيده عند النقطة 46 من 33 مباراة ليتواجد في المركز التاسع.

ويعد الفوز هو الأول لإيفرتون على ملعب أرسنال (هايبري أو الإمارات) منذ 25 عاما، بالتحديد منذ موسم 1995-1996.

ولأول مرة ينتصر إيفرتون على أرسنال ذهابا وإيابا في الدوري منذ موسم 1984-1985.

التشكيل

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بـ إيدي نيكيتاه في خط الهجوم مع نيكولاس بيبي، مع بقاء محمد النني على دكة البدلاء.

أما كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون ففضل الدفع بـ دومينيك كالفيرت لوين وريتشارليسون في المقدمة ومن خلفهما جيمس رودريجيز وجيلفي سيجوردسون.

وصف المباراة

باندفاع هجومي بدأ أرسنال المباراة ومنذ الدقيقة الثانية حين سدد نيكيتاه كرة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها دفاع إيفرتون.

بعدما حاول داني سيبايوس أيضا لكن الدفاع منع التسديدة من الوصول لمرمى جوردان بيكفورد.

ثم أرسل بوكايو ساكا كرة عرضية إلا أنها لم تصل لأي من زملائه.

ريتشارليسون ضد لينو

رد إيفرتون الأول كان في الدقيقة 12. لوكاس ديني أرسل عرضية من الجبهة اليسرى حولها ريتشارليسون برأسه لتمر بالقرب من الجانب الأيسر.

لكن أرسنال عاد للهجوم سريعا وأطلق ساكا قذيفة تصدى لها بيكفورد بنجاح.

وعاد ريتشارليسون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد لكن بيرند لينو منع الكرة من الدخول للشباك.

بعدها حاول نيكيتاه وساكا بتسديدتين لكن التكتل الدفاعي لإيفرتون من تصويبات ثنائي أرسنال من الوصول للمرمى.

ومن الجانب الأيمن وعلى حدود منطقة الجزاء حاول ريتشارليسون مجددا لكن لينو تصدى للكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول نفذ سيجوردسون ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة وتحولت لركلة مرمى لينتهي الشوط دون أهداف.

إثارة

بدأ أرسنال الشوط الثاني بقوة مثلما بدأ الأول، وحاول عن طريق ساكا ونيكيتاه وبيبي لكن دون تشكيل خطورة على مرمى إيفرتون.

ورغم البداية كاد إيفرتون أن يتقدم في النتيجة بعدما تسلم سيجوردسون تمريرة رائعة من رودريجيز ليحولها بدوره عرضية أرضية لريتشارليسون لكن روب هولدينج كان أسرع من المهاجم البرازيلي وشتت الكرة لركنية قبل أن تسكن شباك أرسنال.

بعدها حصل سيبايوس على ركلة جزاء إثر عرقلة من سيموس كومان.

لكن بالعودة لحكم الفيديو المساعد، أظهرت الإعادة تسلل لاعب أرسنال ليتم إلغاء ركلة الجزاء.

وبعدها استمر أرسنال في الاستحواذ على الكرة مع تراجع تام من إيفرتون.

خطأ قاتل

وحاول أرتيتا تنشيط الجانب الهجومي، فسحب نيكيتاه وبيبي ودفع بـ مارتينيلي ومارتن أوديجارد.

ومن لمحة فردية لريتشارليسون، انطلق المهاجم البرازيلي من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أرضية قوية نحو لينو الذي أخطأ في التعامل مع كرة وفشل في التصدى لها لتسكن الشباك.

وعاد الحكم لتنقية حكم الفيديو المساعد التي أكدت الهدف لعدم تسلل ريتشارليسون؛ ليسجل إيفرتون هدفا عكس سير اللقاء في الدقيقة 76.

وبعد الهدف قرر أنشيلوتي تأمين النتيجة فسحب رودريجيز ودفع بـ توم دافيز في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 93 كاد مارتينيلي أن يتعادل لأرسنال بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة تصدى لها بيكفورد بصعوبة لتنتهي المباراة بفوز إيفرتون.

ويلعب أرسنال في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل بينما يلعب إيفرتون ضد أستون فيلا.