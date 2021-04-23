خبر في الجول – الأهلي لا يفكر في عودة رمضان صبحي

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 22:22

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز

لا يفكر الأهلي في عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى صفوف الفريق في أي فترة من الفترات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أغلق تماما باب عودة رمضان صبحي بالرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت من اللاعب تجاه القلعة الحمراء.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "صعوبة موقف رمضان صبحي تأتي بسبب ثوابت النادي في التعامل مع مثل حالته عبر تاريخه، الذين ندموا أو رغبوا في العودة لكن لم تجد محاولاتهم أي صدى، وهو نفس موقف محمود الخطيب الذي أغلق تماما ملف رمضان صبحي وباتت صفحته من الماضى الذي لا يمكن إعادة فتحه من جديد خاصة".

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وأتم "الأهلي قدم كل شيء للاعب من أجل الإبقاء عليه، من استعارته موسمين من هيدرسفيلد ثم مفاوضات شرائه والتي تكللت بالنجاح مع النادي، لكنه هو من قرر في النهاية تفضيل بيراميدز على الأهلي، ولذلك فباب عودته مغلق".

علي صقر وكيل رمضان صبحي كان قد صرح لـFilGoal.com "رمضان صبحي سعيد في بيراميدز، لكنه يريد إنهاء مسيرته في الأهلي يوما ما". (طالع تصريحات صقر كاملة)

رمضان صبحي نفسه أصدر بيانا منذ أيام، قال فيه إن الرحيل عن بيراميدز غير مطروح في المستقبل القريب. (طالع البيان)

وسجل رمضان صبحي 6 أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وهدفين في 9 مشاركات في الكونفدرالية.

في الدوري الأهلي رمضان صبحي
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