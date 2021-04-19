وكيله لـ في الجول: رمضان صبحي سعيد مع بيراميدز.. لكنه يريد إنهاء حياته الكروية في الأهلي

أكد علي صقر، وكيل رمضان صبحي جناح بيراميدز، أن اللاعب سعيد وراض في ناديه، ولكنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في الأهلي.

وقال صقر عبر FilGoal.com: "بعيدا عن النتائج السلبية الأخيرة في بيراميدز، رمضان يرى أن هناك حالة من الاستقرار، وأن أدائه جيد مع الفريق".

وشدد "هناك أجزاء من كلام رمضان خلال حلقة رامز عقله طار تم اقتطاعها ولم يظهر كل ما قاله. المؤكد أولا وأخيرا إن رمضان تربى داخل الأهلي وعاش سنين طويلة مرتديا قميصه، واشتهر عبر الأهلي، وبالتالي يريد بأن تنتهي مسيرته كما بدأت وهو لاعب للأهلي، حيث يعتبر نفسه أحد أبناء الكيان".

وأردف "هناك كلام يستحق التقدير والاحترام، حتى لو كان انتقاد مادام يحتوي على الموضوعية، لكن هناك أمور لا نلتفت لها ولا نكلف أنفسنا عناء الرد عليها بحكم عدم أهميتها وافتقادها للمنطق والموضوعية".

وأتم "رمضان يسير بشكل جيد وضمن قوام منتخب مصر وقائد للمنتخب الأولمبي، وهذا مؤشر نجاح بالنسبة لنا".

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز من هدرسفيلد الإنلجيزي، بعد أن رفض الانتقال إلى الأهلي الذي قضى فيه عاما ونصف معارا من النادي الإنجليزي.

وسجل رمضان صبحي 6 أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وهدفين في 8 مشاركات في الكونفدرالية.