وكيله لـ في الجول: رمضان صبحي سعيد مع بيراميدز.. لكنه يريد إنهاء حياته الكروية في الأهلي

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 21:30

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - رجب بكار - الأهلي - بيراميدز

أكد علي صقر، وكيل رمضان صبحي جناح بيراميدز، أن اللاعب سعيد وراض في ناديه، ولكنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في الأهلي.

وقال صقر عبر FilGoal.com: "بعيدا عن النتائج السلبية الأخيرة في بيراميدز، رمضان يرى أن هناك حالة من الاستقرار، وأن أدائه جيد مع الفريق".

وشدد "هناك أجزاء من كلام رمضان خلال حلقة رامز عقله طار تم اقتطاعها ولم يظهر كل ما قاله. المؤكد أولا وأخيرا إن رمضان تربى داخل الأهلي وعاش سنين طويلة مرتديا قميصه، واشتهر عبر الأهلي، وبالتالي يريد بأن تنتهي مسيرته كما بدأت وهو لاعب للأهلي، حيث يعتبر نفسه أحد أبناء الكيان".

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي أمام غزل المحلة رمضان صبحي: لازلت مشجعا لـ الأهلي وأفتقد جماهيره.. والعودة له ستكون عن طريق بيراميدز خبر في الجول - اتفاق بين الأهلي وبيراميدز على خصم حق رعاية رمضان من متغيرات صفقة أفشة

وأردف "هناك كلام يستحق التقدير والاحترام، حتى لو كان انتقاد مادام يحتوي على الموضوعية، لكن هناك أمور لا نلتفت لها ولا نكلف أنفسنا عناء الرد عليها بحكم عدم أهميتها وافتقادها للمنطق والموضوعية".

وأتم "رمضان يسير بشكل جيد وضمن قوام منتخب مصر وقائد للمنتخب الأولمبي، وهذا مؤشر نجاح بالنسبة لنا".

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز من هدرسفيلد الإنلجيزي، بعد أن رفض الانتقال إلى الأهلي الذي قضى فيه عاما ونصف معارا من النادي الإنجليزي.

وسجل رمضان صبحي 6 أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وهدفين في 8 مشاركات في الكونفدرالية.

رمضان صبحي الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
جمال حمزة لـ في الجول: 3 أخطاء لـ كارتيرون مع الزمالك ضد الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – عودة الشناوي 5 دقيقة | الدوري المصري
استراحة كرة يد حسم الدوري - الزمالك ضد الأهلي.. تقدم أبيض بهدف ساعة | رياضات أخرى
في الدرجة الثانية – الحسن والحسين قصة توأم بدأ من الهندسة ويحلم بالممتاز ساعة | حكايات في الجول
أليكساندر تشيفرين.. عندما تطعنك صديقتك الأفعى ساعة | أوروبا
وكيله لـ في الجول: رمضان صبحي سعيد مع بيراميدز.. لكنه يريد إنهاء حياته الكروية في الأهلي ساعة | مصر
حوار - كهربا: هذا سبب أزمتي مع الزمالك.. لو عدت لـ الأهلي بسبب الأموال كنت سأنضم إلى بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) ليفربول.. صلاح يهدر الثاني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك