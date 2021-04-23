مانشستر سيتي يتعاقد مع "نيمار الأعسر"

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع الشاب كايكي دا سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي.

وذكر مانشستر سيتي أن كايكي سينضم إلى صفوفه مطلع العام المقبل بعد نهاية الموسم في البرازيل.

وكشف موقع ذا أثليتك أن قيمة الصفقة تقدر بـ10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز و20% من إعادة البيع في المستقبل لأي نادٍ آخر.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season. 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 23, 2021

كايكي سيكمل 18 عامًا في يونيو المقبل، ويعد أحد أبرز الأجنحة الواعدة في كرة القدم البرازيلية.

وتم تصعيد كايكي للفريق الأول لـ فلومينينسي الموسم الجاري، وسجل معه هدفين في 8 مباريات خاضها.

وخطف كايكي الأضواء قبل 10 أيام عندما سجل هدفا فرديا خارقا في شباك نوفا إجواكو.

Can't stop watching this solo golaço from 17-year-old Fluminense forward Kayky. Seventeen! Good lord. Look how easy he makes that look. pic.twitter.com/18RlVMl2H1 — MUNDIAL (@MundialMag) April 14, 2021

كايكي الذي يتصدر هدافي الدوري البرازيلي تحت 17 عامًا، اكتسب لقب "نيمار الأعسر" بين المتابعين لمهارته الفائقة.