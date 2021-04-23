مانشستر سيتي يتعاقد مع "نيمار الأعسر"

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 21:26

كتب : FilGoal

كايكي - فلومينينسي

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع الشاب كايكي دا سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي.

وذكر مانشستر سيتي أن كايكي سينضم إلى صفوفه مطلع العام المقبل بعد نهاية الموسم في البرازيل.

وكشف موقع ذا أثليتك أن قيمة الصفقة تقدر بـ10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز و20% من إعادة البيع في المستقبل لأي نادٍ آخر.

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كايكي سيكمل 18 عامًا في يونيو المقبل، ويعد أحد أبرز الأجنحة الواعدة في كرة القدم البرازيلية.

وتم تصعيد كايكي للفريق الأول لـ فلومينينسي الموسم الجاري، وسجل معه هدفين في 8 مباريات خاضها.

وخطف كايكي الأضواء قبل 10 أيام عندما سجل هدفا فرديا خارقا في شباك نوفا إجواكو.

كايكي الذي يتصدر هدافي الدوري البرازيلي تحت 17 عامًا، اكتسب لقب "نيمار الأعسر" بين المتابعين لمهارته الفائقة.

مانشستر سيتي
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