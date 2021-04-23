انتهت في إنجلترا – أرسنال (0) (1) إيفرتون.. فوز فريق أنشيلوتي
الجمعة، 23 أبريل 2021 - 20:47
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال نظيره إيفرتون على ملعب الإمارات في الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق76: هدف أول لإيفرتون عن طريق ريتشارليسون.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: جيلفي سيجردسون يُسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بالعارضة وتتحول لضربة مرمى
ق29: تسديدة من ريتشارليسون لكن بيرند لينو يتصدى لها ويمنع إيفرتون من تسجيل الأول
ق18: تسديدة قوية من بوكايو ساكا يتصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون
ق12: عرضية من لوكاس ديني يحولها كالفيرت لوين برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر لأرسنال
ق6: سيطرة تامة لأرسنال
بداية المباراة