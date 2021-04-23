انتهت في إنجلترا – أرسنال (0) (1) إيفرتون.. فوز فريق أنشيلوتي

يستضيف أرسنال نظيره إيفرتون على ملعب الإمارات في الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق76: هدف أول لإيفرتون عن طريق ريتشارليسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: جيلفي سيجردسون يُسدد ركلة حرة مباشرة تصطدم بالعارضة وتتحول لضربة مرمى

ق29: تسديدة من ريتشارليسون لكن بيرند لينو يتصدى لها ويمنع إيفرتون من تسجيل الأول

ق18: تسديدة قوية من بوكايو ساكا يتصدى لها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون

ق12: عرضية من لوكاس ديني يحولها كالفيرت لوين برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر لأرسنال

ق6: سيطرة تامة لأرسنال

بداية المباراة