رومانو: ليفربول حسم صفقة كوناتي.. سيسدد الشرط الجزائي خلال أيام

حسم ليفربول صفقة إبراهيما كوناتي مدافع لايبزج، وبات على وشك تسديد الشرط الجزائي في عقد المدافع الفرنسي.

فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي إيطاليا، ذكر أن الصفقة باتت قاب قوسين أو أدنى من الإتمام، بعد أن اتفق ليفربول على ضم اللاعب بعقد يمتد لخمس سنوات.

وذكر رومانو أن ليفربول سيسدد الشرط الجزائي البالغ 35 مليون يورو لنظيره لايبزج خلال الأيام القليلة المقبلة.

Ibrahima Konaté to Liverpool, here we go soon! The deal is set to be completed, personal terms agreed on a five-years contract. Liverpool will pay the release clause to RB Leipzig in the next days [around €35m] in order to finalize the signing of Konaté. 🔴 #LFC https://t.co/N4OWqqXiGu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2021

ويعمل ليفربول على تدعيم خط دفاعه في سوق الانتقالات الصيفية ليتجنب المصاعب التي واجهها هذا الموسم بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب.

وكان ليفربول قد تعاقد مع الثنائي بن ديفيز وأوزان كاباك في يناير الماضي كحل اضطراري لأزمة عمق الدفاع.

من هو كوناتي

كوناتي (21 عاما) اسم صاعد في سماء الكرة الفرنسية، يلعب في عمق الدفاع ويتميز بطولٍ فارع يبلغ 194 سم.

ووُلد كوناتي في باريس لعائلة تنحدر من أصول مالية، ومثّل منتخبات شباب فرنسا دون أي يظهر مع المنتخب الأول حتى اللحظة.

وبدأ كوناتي مسيرته في سوشو، ومنه انتقل إلى لايبزج في صيف 2017 بصفقة مجانية.

وخاض كوناتي 92 مباراة في مسيرته مع لايبزج، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

وابتعد كوناتي عن أغلب فترات الموسم الماضي للإصابة وغاب عن المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا الذي شهد وصول لايبزج لنصف النهائي في إنجاز تاريخي.

وحال إتمام الصفقة رسميا، سيكون كوناتي ثاني مدافع فرنسي يرحل عن لايبزج هذا الموسم بعد دايوت أوباميكانو الذي أتم بايرن ميونيخ صفقة شرائه.