العشري: استغللت كلام مرتضى عن السحر.. جئت بماء البحر ورششته عند المرمى

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - المصري

سخر طارق العشري مدرب حرس الحدود وإنبي والمصري السابق من اتهامه باستخدام السحر لتحقيق الفوز على المنافسين.

وقال العشري ضاحكا عبر قناة أون تايم سبورتس:"السحر والشعوذة؟ كنت سأحصل على الدوري".

وأضاف "مرتضى منصور (الرئيس الأسبق للزمالك) كان يتهمني بالسحر، كنت أستغل هذا الأمر نفسيا".

أخبار متعلقة
الزمالك: ننتظر الرد على استئنافنا بشأن العقوبة "المجحفة" الموقعة على إمام عاشور مران الزمالك - مشاركة أوباما.. وتأهيل لـ شيكابالا وحازم إمام مجاهد لـ في الجول: لن نلتفت لأي طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك وكيل أفشة: جالاتاسراي وبشيكتاش وأندية أخرى تريد اللاعب

وأردف "كنت آتي بماء من البحر وأقول لهم ليرشوه عند المرمى".

ولم يدرب العشري (56 عاما) فريقا منذ رحل عن طلائع الجيش في يناير الماضي.

وقاد العشري أندية وادي دجلة والمقاولون العرب والهلال السوداني والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية والأهلي المنتمي لبنغازي الليبية والشعب الإماراتي.

وقاد العشري فريق حرس الحدود للتتويج مرتين بكأس مصر ومرة بكأس السوبر المصري.

طارق العشري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جريشة: باهر المحمدي لم يوقع لـ الأهلي 2 دقيقة | ميركاتو
العشري: استغللت كلام مرتضى عن السحر.. جئت بماء البحر ورششته عند المرمى 17 دقيقة | مصر
الزمالك: ننتظر الرد على استئنافنا بشأن العقوبة "المجحفة" الموقعة على إمام عاشور 56 دقيقة | مصر
مران الزمالك - مشاركة أوباما.. وتأهيل لـ شيكابالا وحازم إمام ساعة | مصر
مجاهد لـ في الجول: لن نلتفت لأي طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
وكيل أفشة: جالاتاسراي وبشيكتاش وأندية أخرى تريد اللاعب ساعة | ميركاتو
حكايات في الجول - أشرف توفيق.. أصغر مدرب في الدرجة الثانية الذي لم يمارس كرة القدم احترافيا 2 ساعة | حكايات في الجول
مؤتمر جوارديولا: الاتحاد الأوروبي يعاملنا مثل ممثل في مسرحية.. وعودة أجويرو ودي بروين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك