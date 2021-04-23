العشري: استغللت كلام مرتضى عن السحر.. جئت بماء البحر ورششته عند المرمى

سخر طارق العشري مدرب حرس الحدود وإنبي والمصري السابق من اتهامه باستخدام السحر لتحقيق الفوز على المنافسين.

وقال العشري ضاحكا عبر قناة أون تايم سبورتس:"السحر والشعوذة؟ كنت سأحصل على الدوري".

وأضاف "مرتضى منصور (الرئيس الأسبق للزمالك) كان يتهمني بالسحر، كنت أستغل هذا الأمر نفسيا".

وأردف "كنت آتي بماء من البحر وأقول لهم ليرشوه عند المرمى".

"جبت ميه من البحر ورشتها في مباراة الزمالك".. طارق العشري يكشف لأول مرة حقيقة استخدامه السحر والشعوذة في المباريات#أقر_وأعترف#ONTime_Sports pic.twitter.com/atgHmlqyoZ — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 23, 2021

ولم يدرب العشري (56 عاما) فريقا منذ رحل عن طلائع الجيش في يناير الماضي.

وقاد العشري أندية وادي دجلة والمقاولون العرب والهلال السوداني والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية والأهلي المنتمي لبنغازي الليبية والشعب الإماراتي.

وقاد العشري فريق حرس الحدود للتتويج مرتين بكأس مصر ومرة بكأس السوبر المصري.