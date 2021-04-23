مؤتمر جوارديولا: الاتحاد الأوروبي يعاملنا مثل ممثل في مسرحية.. وعودة أجويرو ودي بروين

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لا يهتم باللاعبين.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "بالطبع سيتسبب في الكثير من الإصابات فاللاعبين ينهون الموسم ويحصلون على ستة أيام راحة ثم ينضمون لمنتخبات بلادهم ثم يحصلون على راحة لـ10 أو 15 يوما ويبدأون الجولة التحضيرية في أمريكا أو آسيا".

وتابع "ثم يلعبون الدرع الخيرية إن فزنا بلقب الدوري، نحن نلعب لأن الناس يريدون ذلك ولكن الأمر قد يتسب في إصابات، الاتحاد الأوروبي يعرف ذلك لكن هل يهتم؟ بالطبع لا".

وأردف "لا نحصل على راحة في منتصف الأسبوع ولا أستطيع تدريب اللاعبين فقط أعتمد على الفيديو وأحاول الحفاظ على لياقتهم قدر الإمكان وسعداء".

وتابع جوارديولا حديثه "الأمر أشبه بممثل في مسرحية تُعرض ثلاث مرات يوميا، هم لا يستمتعون بها، ربما يؤدون جيدا مرة أو مرتين لكن ثلاث مرات كثير جدا".

وعن سيرجيو أجويرو وكيفن دي بروين قال: "أجويرو ودي بروين تدربا اليوم".

وعن أجويرو بشكل خاص قال: "اليوم كان أول مران له بعد أسبوعين من الغياب، وغدا سيتدرب معنا وسنقرر بعد ذلك موقفه من اللقاء".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة توتنام يوم الأحد المقبل في ملعب ويمبلي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال المدرب الإسباني: "لا يمكن أن ننكر اقتراب موعد لقاء دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان وأن مسابقة الدوري لم تنته بعد وهما أكثر أهمية من كأس الرابطة لكننا نريد الفوز بتلك المسابقة".

وأضاف "توتنام فريق رائع ويمتلك إمكانيات استثنائية وهذه مباراة نهائية وحينما تصل إليها الكل يريد الفوز ونحن لسنا استثناء".

وأردف "نحن استحققنا أن نكون هنا فقد حظينا بمباريات صعبة خاصة في نصف النهائي والآن نريد الفوز باللقب".

وأكمل جوارديولا حديثه قائلا: "سنلعب على الفوز ثم سنواجه باريس سان جيرمان ثم كريستال بالاس ثم سان جيرمان مرة أخرى فهذا تحدي استثنائي لنا ولكن علينا النظر أولا ليوم الأحد المقبل".

ويلتقي مانشستر سيتي مع سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.