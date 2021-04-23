مؤتمر كلوب: لا يعجبني النظام الجديد لدوري الأبطال.. دوما يتجاهلون سؤال المدربين

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول عدم رضاه عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا المقرر بدايته من موسم 2024-2025 والذي يجعل الأندية تخوض 4 مباريات إضافية في دور المجموعات.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي:"نظام الأبطال ليس جيدا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أطلعني على الفكرة وقلت لا تعجبني، 10 مباريات بدلا من 6، أين تضعهم؟".

وواصل "الأشخاص الذين لا يسألونهم أبدا هم المدربون، اللاعبون والجمهور. يويفا لم يسألنا، دوري السوبر الأوروبي لم يسألنا. دائما يبحثون عن زيادة عدد المباريات، هذا غير ممكن".

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واستمر "ما السبب للنظام الجديد لدوري الأبطال؟ المال. لا أعرف كيف سنتعامل مع زيادة عدد المباريات. علينا الحرص على زيادة جودة كرة القدم، ليس بالبيع والشراء بل بالتدرب".

وأشاد كلوب بموقف لاعبيه الرافض لفكرة دوري السوبر الأوروبي بالقول:"تصرفهم لم يفاجئني. إنهم ناضجون. جيد ما فعلوه، إبداء رأيهم، ليست المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك، ولن تكون الأخيرة. ملاك ليفربول ليسوا أشخاصا سيئين، فقط اتخذوا قرارا سيئا (بالمشاركة في دوري السوبر). الأهم أن الأمر لن يحدث".

وأردف "لا يمكنك فقط إضافة بطولات أخرى. جيد جدا أن مشروع الدوري السوبر لن يستمر".

ويستضيف ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل احتلال الفريق للمركز السابع لا بديل له سوى الفوز أملا في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وأوضح كلوب "لدينا مباريات حاسمة متبقية. ستة نهائيات، علينا الفوز بها جميعا. ناثانيال فيليبس لن يشارك، كورتيس جونس جاهز، وجوردان هندرسون لن يعود خلال الأسبوعين المقبلين".

ويبتعد ليفربول بنقطتين عن المركز الرابع في ترتيب الدوري.

ليفربول كلوب
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