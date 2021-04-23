مؤتمر توخيل: مالك تشيلسي لا يحتاج للاعتذار إلي.. وكوفاسيتش يغيب عن لقاء ريال مدريد

قال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إنه ليس في حاجة لاعتذار من قبل مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش أو المسؤولين في النادي بعد ما حدث من اشتراكهم في إنشاء فكرة دوري السوبر الأوروبي قبل انسحابهم.

وواصل "لا أحد يحتاج للتقدم باعتذار لي، لم أتحدث مع المالك منذ قدومي للنادي، لقد تحدثت مع الإدارة وقيل لي إننا سننسحب من البطولة وهذا كل ما احتجته قبل لقاء وست هام المقبل".

وبسؤاله هل هناك صعوبة في بناء الثقة مجددا بين النادي والجمهور أجاب "لا أعتقد ذلك فالمشجعين يعرفون أن الفضل في بناء ناد قوي في دوري تنافسي يعود للملاك وهم يقدرون ذلك جيدا".

وأكمل "لقد عبر كل المشجعين عن آرائهم وعن عدم سعادتهم ولكنني لا أعتقد أن هذا سيؤثر على العلاقة".

ويستعد تشيلسي لملاقاة وست هام غدا السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي في الملعب الأولمبي في لندن.

وعن هذا اللقاء قال: "أتوقع أن يقاتلون بكل قوة فنحن نتنافس على أحد المراكز الأربعة الأولى، وست هام حظي بموسم استثنائي".

وأضاف "إدوارد ميندي سيعود لحراسة المرمى فيما سيغيب عنا ماتيو كوفاسيتش للإصابة".

وبسؤاله متى يعود كوفاسيتي قال: "أتوقع أن يعود في لقاء فولام بين مواجهتي ريال مدريد في نصف نهائي دور أبطال أوروبا".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه وست هام.