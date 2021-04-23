مؤتمر سولشاير: دوري السوبر الأوروبي لم يعجبني.. أحب شعور الخوف من الفشل

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بسعادته باعتراف الأندية بخطأهم في إنشاء بطولة فكرة دوري السوبر الأوروبي ومن بينهم ناديه.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "سعيد بان جميع الأندية اعترفت بخطأها فالفكرة كانت سيئة والطريقة التي ظهرت بها أيضا".

وعن رأيه الشخصي في البطولة قال: "لم يعجبني، يجب أن تقام البطولات على أساس الجدارة الرياضية أريد أن أكتسب حق اللعب في أوروبا".

وأضاف "أنا مشجع للنادي وسيكون هناك يوم أعود فيه لمشاهدة مانشستر يونايتد وأريد مشاهدة الفريق وهو يخشى الفشل".

وتابع "واحدة من أفضل ليالي دوري أبطال أوروبا كانت نهائي عام 1999 فكانت شيئا عملنا بقوة لتحقيقه للوصول إلى اللقبن، الخوف من الفشل هو ما دفعنا للقتال".

وشدد المدرب النرويجي "لا يمكنك الحصول على شيء ما لأن اسمك نادي ما، عليك الحصول على حق المشاركة في أن تكون هنا، علينا أن نخرج من منطقة الراحة الخاصة بنا وهذا يحفزنا ودوري السوبر الأوروبي لم يكن ليشعرنا بهذا".

وأردف "لدينا لافتة في ملعب أولد ترافورد تقول إن كرة القدم لا شيء بدون الجمهور ولقد كان عاما صعبا بدونهم وعندما يعودون نفكر في هذا الدوري السوبر الأوروبي".

وعن آراء المشجعين قال: "أنا سعيد لأنهم جعلوا رأيهم مسموعا، لقد جمع إعلان تلك البطولة الجمهور معا وهذا مهم وأنا سعيد جدا".

وأكد سولشاير أن نقاشه مع جماهير يونايتد التي اقتحمت مقر التدريبات كان جيدا واستمر لعشرة دقائق دون مشاكل.

وعن ملاقاة ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل في إيلاند رود في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي قال: "التحضير كان مختلفا ويجب القول إن الفوز 6-2 عليهم في الدور الأول لم يكن يعكس ما حدث في المباراة أبدا ولا أتوقع تلك النتيجة".

وواصل "الفارق في تلك المباراة أننا استغللنا فرصنا فقط".

وعن استقالة إد وودوارد قال: "كانت لدينا علاقة عمل جيدة جدا وعلينا المضي قدما بدونه وسأعمل طالما أن يونايتد يريدني هنا".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن سيتي المتصدر.

فيما يأتي ليدز في المركز العاشر بـ46 نقطة بالتساوي مع أرسنال التاسع ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.