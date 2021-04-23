"سوف نتعلم من هذا".. ممول دوري السوبر الأوروبي يأسف على دعم الفكرة

أصدر بنك جي بي مورجان الأمريكي بيانا يأسف فيه على دعمه فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وقال ممثل عن البنك: "من الواضح أننا أخطأنا في تقدير الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة وكيف يمكن أن تؤثر عليهم في المستقبل".

وأتم "سوف نتعلم من هذا".

كان من المخطط تمويل الدوري السوبر الأوروبي من البنك الأمريكي بحوالي 4.3 مليار جنيه إسترليني.

وانهارت فكرة دوري السوبر الأوروبي بعد 48 ساعة، بعدما تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي.

إذ انسحبت 8 أندية من المسابقة الجديدة، وظل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان دون إعلان الانسحاب بشكل رسمي.

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