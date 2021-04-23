لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو مغرم بالعودة لـ مانشستر يونايتد ومستعد لتخفيض راتبه

يفكر كريستيانو رونالدو بالعودة إلى مانشستر يونايتد وعلى استعداد لتخفيض راتبه وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

مهاجم يوفنتوس بحسب الصحيفة الإيطالية فأنه "مغرم بالعودة المحتملة إلى مانشستر يونايتد وهو على استعداد لتخفيض راتبه للعب مع الشياطين الحمر مرة أخرى".

وأضاف التقرير أن رونالدو يفكر في الرحيل بنهاية الموسم عن البيانكونيري قبل موسم من نهاية تعاقده مع يوفنتوس.

وأشار التقرير أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد يود ضم رونالدو لصفوف الفريق، في الوقت الذي تراجع فيه ريال مدريد عن التفكير في ضم هدافه التاريخي.

ويتقاضى رونالدو 31 مليون يورو مع يوفنتوس في الموسم، وقد يحتاج لتخفيض راتبه من أجل العودة لملعب أولد ترافورد.

وأوضح التقرير أن رونالدو قد يوافق على الانتقال لصفوف يونايتد بشرط ألا يقل راتبه عن 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وبحسب تقرير سابق فأن يوفنتوس حدد 29 مليون يورو قيمة بيع هدافه.

رونالدو (36 عاما) شارك مع يوفنتوس في 127 مباراة سجل 97 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات وتوج بـ 4 ألقاب.

وسجل البرتغالي الموسم الجاري 32 هدفا في 38 مباراة، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا.