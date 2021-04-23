النني يوضح الفارق بين أرتيتا وإيمري ويوجه رسالة لجماهير أرسنال

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

طالب محمد النني متوسط ميدان أرسنال من جمهور الفريق مساندته في اللحظات السيئة، كما تحدث عن الفارق بين أوناي إيمري وميكيل أرتيتا.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الجمعة.

وقال النني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مع أرتيتا إذ كنت جيدا ستشارك وعلى العكس ستجلس على مقاعد البدلاء أو ستكون خارج القائمة".

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وأضاف "وهذا ما أحبه لأنني أقدم المساعدة وأشعر أنه أمر عادل، عندما تتدرب جيدا بقوة سيعيطيك الفرصة للمشاركة".

وواصل "إيمري لم يعطني الفرصة للعب وهذا سبب رحيلي إلى الدوري التركي من أجل التطور والعودة مرة أخرى وأنا سعيد بنفسي الآن".

ووجه رسالة لجماهير الجنزر قائلا: "أريد منكم الدعم وليس انتقاداي، لهذا يُدعى المشجعين أنصارا، ليس أن تنتظر أن أمرر كرة خاطئة أو مباراة سيئة للتحدث عني".

وأتم "عليكم أن تدعمونا في اللحظات السيئة، لأن الجميع يساندك في اللحظات الجيدة، هذا سيجعلني سعيدا وأتطور أكثر لأنني أرى الدعم".

وشارك النني الموسم الجاري في 36 مباراة بقميص أرسنال منها 22 كأساسي، وسجل هدفين.

ومع أوناي إيمري شارك النني في 17 مباراة فقط واكتفى بصناعة هدف واحد.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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