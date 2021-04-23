النني يوضح الفارق بين أرتيتا وإيمري ويوجه رسالة لجماهير أرسنال

طالب محمد النني متوسط ميدان أرسنال من جمهور الفريق مساندته في اللحظات السيئة، كما تحدث عن الفارق بين أوناي إيمري وميكيل أرتيتا.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ويستعد أرسنال لمواجهة إيفرتون في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الجمعة.

وقال النني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مع أرتيتا إذ كنت جيدا ستشارك وعلى العكس ستجلس على مقاعد البدلاء أو ستكون خارج القائمة".

وأضاف "وهذا ما أحبه لأنني أقدم المساعدة وأشعر أنه أمر عادل، عندما تتدرب جيدا بقوة سيعيطيك الفرصة للمشاركة".

وواصل "إيمري لم يعطني الفرصة للعب وهذا سبب رحيلي إلى الدوري التركي من أجل التطور والعودة مرة أخرى وأنا سعيد بنفسي الآن".

🗣 "If you train good, train hard and ready to play he will give you a chance to play, with [Unai] Emery was not giving me a chance to play." Mohamed Elneny compares his time under Mikel Arteta & Unai Emery at Arsenal pic.twitter.com/62j2UBg9Wk — Football Daily (@footballdaily) April 23, 2021

ووجه رسالة لجماهير الجنزر قائلا: "أريد منكم الدعم وليس انتقاداي، لهذا يُدعى المشجعين أنصارا، ليس أن تنتظر أن أمرر كرة خاطئة أو مباراة سيئة للتحدث عني".

وأتم "عليكم أن تدعمونا في اللحظات السيئة، لأن الجميع يساندك في اللحظات الجيدة، هذا سيجعلني سعيدا وأتطور أكثر لأنني أرى الدعم".

🗣 "I need you to support me, not to put me down. You have to support in the bad moments, when I have a bad game you have to be next to me, this will make me happy and improve." Mohamed Elneny sends a message to the Arsenal fans to support the players in the bad moments pic.twitter.com/nc0tZK5CAy — Football Daily (@footballdaily) April 23, 2021

وشارك النني الموسم الجاري في 36 مباراة بقميص أرسنال منها 22 كأساسي، وسجل هدفين.

ومع أوناي إيمري شارك النني في 17 مباراة فقط واكتفى بصناعة هدف واحد.