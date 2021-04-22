ليستر يضرب وست بروميتش بثلاثية في 13 دقيقة ويبتعد عن تشيلسي

تغلب ليستر سيتي على مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

واستضاف ليستر سيتي منافسه وست بروميتش في ملعبه كينج باور.

افتتح جيمي فاردي أهداف اللقاء في الدقيقة 23.

وأضاف جوني إيفانز الهدف الثاني لليستر في شباك فريقه السابق في الدقيقة 26.

وأتم كيليتشي إيهيناتشو ثلاثية الثعالب بهدف في الدقيقة 36.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 59 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

فيما ابتعد ليستر عن ملاحقه تشيلسي بفارق أربع نقاط كاملة.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ويبتعد وست بروميتش عن مراكز البقاء الذي يحتله بيرنلي بفارق تسع نقاط.