ليستر يضرب وست بروميتش بثلاثية في 13 دقيقة ويبتعد عن تشيلسي

الخميس، 22 أبريل 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

لاعبو ليستر سيتي يحتفلون بالفوز على وست بروميتش ألبيون

تغلب ليستر سيتي على مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

واستضاف ليستر سيتي منافسه وست بروميتش في ملعبه كينج باور.

افتتح جيمي فاردي أهداف اللقاء في الدقيقة 23.

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وأضاف جوني إيفانز الهدف الثاني لليستر في شباك فريقه السابق في الدقيقة 26.

وأتم كيليتشي إيهيناتشو ثلاثية الثعالب بهدف في الدقيقة 36.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 59 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

فيما ابتعد ليستر عن ملاحقه تشيلسي بفارق أربع نقاط كاملة.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ويبتعد وست بروميتش عن مراكز البقاء الذي يحتله بيرنلي بفارق تسع نقاط.

ليستر سيتي وست بروميتش
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