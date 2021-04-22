رئيس كاف يزور مصر لأول مرة ويلتقي بأبو ريدة

الخميس، 22 أبريل 2021 - 22:20

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

زار باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مصر لأول مرة اليوم الخميس عقب فوزه بالانتخابات.

والتقى موتسيبي بهاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الإفريقي والدولي.

كما حرص موتسيبي على زيارة مقر كاف في مصر والتقى مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

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وأشار الحساب الرسمي لكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن موتسيبي التقى كذلك بالعديد من المسؤولين في الحكومة المصرية وكذلك في الاتحاد الإفريقي.

وفاز موتسيبي بمقعد رئاسة كاف في شهر مارس الماضي.

موتسيبي أبو ريدة كاف
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