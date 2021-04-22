سيظل في الملاعب حتى بعد الـ40.. ميلان يجدد تعاقد إبراهيموفيتش

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:23

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش يجدد تعاقده مع ميلان

أعلن ميلان اليوم الخميس تجديد تعاقد مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش رسميا لموسم آخر.

وانضم إبراهيموفيتش إلى ميلان في صفقة انتقال حر قادما من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في يناير من عام 2020.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد صاحب الـ39 بنهاية الموسم الجاري ولكن الروسونيري أعلن تجديد العقد لموسم آخر.

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وخلال الموسم الجاري شارك إبراهيموفيتش مع ميلان في 25 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

ويعد ميلان هو أكثر نادي في إيطاليا ارتدى إبراهيموفيتش قميصه بعدما لعب في صفوف إنتر ويوفنتوس.

وارتدى إبرا قميص ميلنا في 130 مباراة وسجل خلالهم إجمالا 84 هدفا.

وبذلك سيظل إبراهيموفيتش يلعب حتى بعد أن يتم عامه الـ40 في شهر أكتوبر المقبل.

إبراهيموفيتش ميلان
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