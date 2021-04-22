مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(2) الزمالك.. طرد عبد الغني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

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ق. 50 طرد محمد عبد الغني بعد حصوله على الإنذار الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جووول ثاااني للزمالك. عرضية أحدثت دربكة في دفاع الإنتاج وأحداد قطعها وسجل في المرمى.

ق. 38 كرة ثابتة ينفذها زيزو فوق المرمى بقليل بعدما اصطدمت الكرة بالحائط وكاد يسجل الثاني.

ق. 30 عرضية تمر من محمد أبو جبل بغرابة ويقابلها محمد طلعت برأسية، لكن الونش ينقذ من على خط المرمى.

ق. 21 جووول أوول للزمالك. بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 20 ركلة جزااء للزمالك بعد لمسة يد على لاعب الإنتاج.

ق. 20 مطالبة بركلة جزاء للزمالك والعودة لتقنية الفيديو.

ق. 6 تصويبة سيئة من عبد الله جمعة.

بداية المباراة