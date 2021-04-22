مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(2) الزمالك.. طرد عبد الغني

الخميس، 22 أبريل 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في الإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – عودة أبو جبل.. عبد الشافي أساسي وأحداد يقود الهجوم أمام الإنتاج حكايات في الجول - مراد صبري "بنزيمة الدرجة الثانية".. نجار ارتبط اسمه بـ الزمالك مواعيد مباريات الخميس 22 أبريل 2021.. الزمالك ضد الإنتاج تشكيل الإنتاج الحربي – محمد طلعت وفييرا يقودان الهجوم أمام الزمالك

ق. 50 طرد محمد عبد الغني بعد حصوله على الإنذار الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 جووول ثاااني للزمالك. عرضية أحدثت دربكة في دفاع الإنتاج وأحداد قطعها وسجل في المرمى.

ق. 38 كرة ثابتة ينفذها زيزو فوق المرمى بقليل بعدما اصطدمت الكرة بالحائط وكاد يسجل الثاني.

ق. 30 عرضية تمر من محمد أبو جبل بغرابة ويقابلها محمد طلعت برأسية، لكن الونش ينقذ من على خط المرمى.

ق. 21 جووول أوول للزمالك. بنشرقي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 20 ركلة جزااء للزمالك بعد لمسة يد على لاعب الإنتاج.

ق. 20 مطالبة بركلة جزاء للزمالك والعودة لتقنية الفيديو.

ق. 6 تصويبة سيئة من عبد الله جمعة.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس كاف يزور مصر لأول مرة ويلتقي بأبو ريدة 19 دقيقة | إفريقيا
مباشر في الدوري.. المقاولون (0) (0) وادي دجلة.. بداية الشوط الثاني 33 دقيقة | الدوري المصري
الأندية الإنجليزية تطالب بعقوبات على الستة المشاركين في فكرة دوري السوبر الأوروبي 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة (3) (1) خيتافي.. جووووووووول ميسي ساعة | الدوري الإسباني
سيظل في الملاعب حتى بعد الـ40.. ميلان يجدد تعاقد إبراهيموفيتش ساعة | الدوري الإيطالي
"لم يعد لديهم الرغبة في دعم النادي".. مُلاك بوردو يُعلنون تحول إدارته للمحكمة التجارية ساعة | الدوري الفرنسي
مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(2) الزمالك.. طرد عبد الغني ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – ميسي وجريزمان يقودان الهجوم أمام خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني
قد ينال إعجابك